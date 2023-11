C’est un bruit de fond, comme un essaim d’abeilles ou un avion qui vole très bas. Il dérange les quelque 21.000 habitants de la ville d’Omagh, en Irlande du Nord. « On dirait un bruit électrique, comme celui d’un générateur ou d’un transformateur, pas très fort, mais constant », a expliqué Bernie, une habitante de Brookmount Heights, un quartier de la ville, au Ulster Herald, un journal local.

Le conseil des comtés de Fermanagh et Omagh a promis d’enquêter sur ce bruit déconcertant. Mais « compte tenu de la nature vague de la plainte et de l’ampleur présumée du bruit dans un certain nombre d’endroits à Omagh, il faudra peut-être un certain temps pour localiser là ou les sources exactes du bruit », a-t-il expliqué.

Un bruit ancestral

Surnommé le « Hum », c’est un bruit qui n’est pourtant pas nouveau. Il interroge les scientifiques depuis des décennies, voire des siècles, repéré pour la première fois au XIXe siècle, selon des historiens cités par Futura. Ce bruit qui reste encore inexpliqué aujourd’hui a été repéré dans de nombreux endroits du monde : dans le sud-ouest de l’Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Australie, au Canada, énumère Korii.

Plusieurs hypothèses circulent autour de cet étrange mythe. « Il se peut qu’il s’agisse d’un problème saisonnier ou météorologique, mais ces choses-là ne sont pas toujours simples et il peut y avoir une multitude de sources, a ainsi avancé Stephen Donnelly, conseiller municipal, à la BBC. Ce que nous devons faire, c’est établir les faits et aller au fond des choses, puis prendre des mesures pour résoudre le problème. »