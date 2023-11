Un seul télescope pour différentes situations d’observation. Cette idée de Paul Gheno est partie du constat que, lorsqu’on débute en astronomie, on s’équipe généralement d’un premier télescope assez basique, dans un budget de 300-500 euros, mais qui se retrouve rapidement limité en raison de la taille du miroir. En l’absence de monture évolutive disponible sur le marché, il faut donc acheter un second télescope, plus grand. Et ainsi de suite si l’on se prend au jeu.

« Je me suis heurté moi-même au même constat : j’ai un matériel avec une construction optique possédant une focale très importante, ce qui est très bien pour observer les planètes, mais ce qui me limite pour d’autres choses » explique ce passionné d’astronomie, qui a passé quinze ans à travailler dans la fibre optique pour un groupe de télécoms. Au printemps 2020, en plein confinement, « je me suis dit que j’allais construire mon propre télescope, qui pourrait s’adapter en fonction de mes besoins ». Paul Gheno en parle à un ami, Damien Roy. « Il venait de s’équiper d’une imprimante 3D, et je souhaitais qu’il imprime certaines pièces de ce télescope. »

« C’est comme en photographie, où l’on a des objectifs interchangeables »

Les deux amis comprennent rapidement qu’ils tiennent là une idée brillante, qui peut aller plus loin, et déposent un brevet en 2021, avec l’idée de sonder le marché. « Notre télescope a été conçu pour s’adapter à 80 % des tailles de miroirs du marché, qui mesurent entre 15 et 25 cm de diamètre. L’idée est d’avoir la base la plus ouverte possible, sur laquelle l’astronome peut ajouter des miroirs de différents constructeurs, voire de sa propre construction. C’est comme en photographie, où l’on a des objectifs interchangeables pour nos appareils reflex. L’intérêt est, évidemment, de dépenser moins que si l’on devait changer de télescope à chaque fois. »

Le Sevunscope permet aussi de modifier la distance focale de 750 à 1.250 mm pour s’adapter aux miroirs et au diamètre d’ouverture souhaités. Ainsi, il est possible de remplacer simplement le miroir primaire par un autre de même diamètre mais de longueur focale différente.

30.000 euros réunis lors d’une campagne de prévente des tout premiers Sevunscope

Après avoir proposé ce concept à une centaine de personnes de la communauté astronomique, et avoir obtenu une moitié de réponse positive, Paul Gheno et Damien Roy ont réuni de premiers fonds pour créer Sevun et se sont tournés vers l’incubateur de start-up Bordeaux Unitec pour être accompagnés. Ils ont ensuite lancé sur Kickstarter une campagne de prévente de leur matériel, qui a abouti à la commercialisation de 25 Sevunscope, ce qui a permis de réunir 30.000 euros supplémentaires.

« Maintenant, nous allons attaquer une étape plus délicate, celle de la pré-industrialisation, qui va nécessiter une levée de fonds plus importante, pour lancer notre télescope modulaire sur le marché d’ici à la fin de l’année 2024 », annonce Paul Gheno. Si le Sevunscope était proposé sur Kickstarter entre 650 et 1.050 euros selon les versions, il faudra plutôt compter « entre 700 et 1.200 euros » pour le prix sur le marché grand public.