Si vous commencez à perdre foi en l’humanité, fatigué par l’individualisme de vos collègues ou l’égoïsme de votre pire ennemi, souvenez-vous des babouins. Car la science en est certaine : si certains dans votre entourage ne semblent se souvenir de ce mot qu’au Scrabble (en même temps, ça peut faire beaucoup de points), le principe d’altruisme est bel et bien un point commun entre l’humain et nos cousins primates, hérité du comportement de notre même ancêtre. Dans un article publié dans la revue Science Advances ce vendredi, deux chercheurs du laboratoire de psychologie cognitive du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille démontrent que le fameux concept « gagnant/gagnant », théorisé par une certaine Ségolène Royal, est en réalité une pratique en vigueur de longue date chez les babouins.

Dix-huit de ces primates de la station de primatologie du Rousset (CNRS) ont été soumis à la même expérience, comme l’explique Anthony Fourmaux, l’un des deux chercheurs à mener cette étude. « Nos babouins sont habitués à travailler sur la base du volontariat, avec des écrans tactiles, explique le doctorant à l’université d’Aix-Marseille. C’est devenu pour eux une sorte de routine quotidienne, comme des jeux vidéo. Face à des images affichées sur l’écran, ils sont habitués à devoir trouver la bonne réponse pour obtenir des récompenses, de la nourriture. »

Les égoïstes mis au ban

Les chercheurs ont configuré les lieux où les singes ont accès aux écrans de manière particulière pour les inciter à faire cette activité en duo. Dans le détail, dans un même espace sont entreposés deux écrans, un écran par primate. « Lorsque deux singes se retrouvent ensemble sur des écrans voisins, ils ont parfois la possibilité de coopérer pour être récompensés. Dans cette expérience, un premier singe a un choix à faire entre plusieurs images sur l’écran tandis que le deuxième doit attendre face à un écran noir, ajoute Anthony Formaux. Parmi les choix proposés, la première image est une image dite prosociale. Si l’individu la choisit, cela entraîne la délivrance d’une récompense pour son partenaire et lui-même. S’il choisit l’autre image, cela ne le récompense que lui et il s’agit donc d’un choix égoïste. »

Et les résultats sont pour le moins équivoques. « La moitié des singes que nous avons observés coopèrent et préfèrent l’image qui donne aussi une récompense à leur partenaire, constate le doctorant. Parce que les rôles des singes alternent d’un essai à l’autre, il y a une logique de réciprocité : ils ont un intérêt à coopérer si leur partenaire le fait en retour. »

Qui sont les méchants babouins ?

Car ne vous méprenez pas : cet altruisme des babouins est loin d’être désintéressé. Il ferait même l’objet d’un calcul pour le coup assez individualiste des babouins. « On a pu remarquer que les babouins développent deux types de stratégie, détaille le doctorant. Si un babouin travaille avec un partenaire qui ne l’a pas récompensé dans un essai précédent, il peut décider de ne pas le récompenser en retour. C’est le ''donnant/donnant''. Il peut aussi décider de trouver un meilleur partenaire. C’est le choix du partenaire. De cette manière, les babouins maintiennent la coopération dans le groupe. »

Et qui sont ces affreux babouins individualistes qui constituent la force obscure des singes du Rousset ? Là aussi, la science rassure, car, selon les chercheurs, ce ne sont pas forcément des babouins avec un mauvais fond, mais plutôt des babouins un peu simplets. « On pense que l’autre moitié des individus n’a pas compris le dispositif et la tâche, peut-être trop focalisés sur leurs propres écrans », avance Anthony Fourmaux. A bon entendeur…