L’agence spatiale russe Roscosmos a fait état lundi d’une fuite de liquide de refroidissement sur son segment de la Station spatiale internationale (ISS), sans représenter un danger pour l’équipage ou le laboratoire orbital.

« Le module Nauka du segment russe de l’ISS a subi une fuite de liquide de refroidissement du circuit du radiateur externe (de secours), qui a été livré à la station en 2012 », a indiqué Roscosmos sur Telegram. Selon l’agence russe, « rien ne menace l’équipage et la station ». « Le circuit principal de contrôle thermique du module fonctionne normalement et assure des conditions confortables dans la zone de vie du module », a-t-elle ajouté.

Des incidents similaires en décembre et février

Plusieurs incidents impliquant des fuites ont secoué le secteur spatial. En décembre, un vaisseau Soyouz MS-22 arrimé à l’ISS avait été victime d’une fuite de liquide de refroidissement en raison de l’impact d’une micrométéorite selon Moscou, qui avait décidé d’envoyer en remplacement le vaisseau MS-23. Cet incident avait forcé deux cosmonautes russes et un astronaute américain à rester plus longtemps que prévu à bord de l’ISS. Ils ont finalement pu rentrer sur Terre sans encombre fin septembre.

Une fuite similaire à l’incident de décembre a par ailleurs touché mi-février un autre vaisseau russe, le cargo Progress MS-21, amarré à l’ISS, mais celui-ci n’était pas destiné à transporter des passagers.

L’ISS constitue l’un des rares champs de coopération encore en cours entre Moscou et Washington depuis le début de l’offensive russe en Ukraine et les sanctions internationales qui ont suivi. Le secteur spatial russe, qui fait historiquement la fierté du pays, est confronté depuis des années à des difficultés, entre manque de financement, échecs et scandales de corruption.