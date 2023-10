Ravitailler les stations spatiales, nettoyer les débris spatiaux ou encore organiser la circulation des satellites… Voici les enjeux sur lesquels planchent de nombreuses start-up du « newspace. »

Plusieurs d’entre elles ont posé un pied sur le territoire de la métropole de Bordeaux ces derniers mois. Initié par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, ainsi qu’ArianeGroup, Dassault et Thales, le centre d’innovation Way4Space sert précisément à attirer dans la région ces pépites de l’espace, et fédérer ce milieu de l’aérospatial qui ne cesse de grandir.

Way4Space organise jusqu’à vendredi soir une série de rencontres d’experts internationaux, autour des thèmes du travail et de la logistique dans l’espace. 20 Minutes a interrogé son directeur, Philippe Troyas.

Quelles sont les dernières start-up du « newspace » à s’être implantées sur Bordeaux métropole ?

Parmi les nouveaux acteurs qui arrivent, nous avons The Exploration Company, qui porte des projets de cargos spatiaux pour du transport en orbite, Aerospacelab, une jolie entreprise de satellites, HyPrSpace, qui est là depuis quelques années déjà et qui veut faire des fusées à propulsion hybride, ou encore Dark, qui projette d’aller retirer les déchets qui menacent les infrastructures spatiales, et qui a annoncé son intention de s’implanter sur le site de l’aéroport de Bordeaux… Way4Space est contacté régulièrement par ce type d’entreprises pour venir s’installer ici.

Le symposium que vous organisez à Mérignac, traite notamment de la space logistics, comment la définir ?

La space logistics, c’est l’ensemble des moyens qui permettraient de travailler et de produire dans l’espace, comme des stations-service dans l’espace. Ce n’est pas la même chose que la logistique de l’espace, qui regroupe la gestion des flux pour acheminer du matériel. Cette nouvelle économie orbitale que l’on sent possible est arrivée à un stade où beaucoup d’acteurs privés apparaissent, et beaucoup de pays s’intéressent à ce sujet. Dans les activités spatiales porteuses aujourd’hui, il y a l’enlèvement actif de débris, ou encore les opérations de transport et de ravitaillement. A terme, ceux qui sont capables de faire du cargo seront capables de faire du transport humain. Car si cette économie dans l’espace se développe, il faudra bien des hommes pour venir réparer, même s’il faut faire le plus de choses possibles avec des robots dans cet environnement hostile.

Vous pensez qu’un jour on ira travailler dans l’espace, comme on va travailler aujourd’hui à son usine ou à son bureau ?

C’est un peu tôt pour le dire, mais on peut tout à fait l’envisager. Aujourd’hui, on envoie des astronautes qui sont des espèces d’athlètes super-entraînés, super-intelligents, capables de tout faire comme de piloter, mener des expériences scientifiques, manipuler des machines dans l’ISS… Mais demain, si on a de l’activité dans l’espace, il faudra aussi être capable d’envoyer un plombier, un gars qui va raccorder, souder, ce qu’on appelle un « space worker ». Ce qui pose tout un tas de questions d’ailleurs sur les droits et la protection de ces futurs travailleurs de l’espace…

Vous abordez aussi d’autres thèmes durant le colloque, comme la recherche scientifique en apesanteur, c’est un autre domaine qui attire beaucoup également ?

Oui, nous avons d’ailleurs une société détenue par le Bordelais Nicolas Gaume, qui a déjà mené des expériences commerciales dans le domaine. Space Cargo Unlimited est connue pour avoir envoyé du château Petrus sur l’ISS (Station spatiale internationale). Parallèlement, elle a envoyé des plants de vigne dans l’espace pour voir comment l’absence de gravité pouvait modifier ces plants. Après des mois de tests sur terre, de reproduction par clonage, il s’avère que leur capacité de résistance au changement climatique serait meilleure que des plants terrestres classiques. Cela, sous réserve des derniers tests à effectuer encore, restons prudents, donc. Mais voilà une application commerciale concrète, qui traite de la problématique de l’adaptation des cépages bordelais au réchauffement.

Qu’est ce qui explique l’attractivité de la métropole de Bordeaux, et plus largement de la région, pour ces nouvelles entreprises ?

Il y a plusieurs facteurs. Il se trouve qu’en Nouvelle-Aquitaine, nous avons un environnement politique qui favorise l’innovation, et au niveau de la métropole des services très actifs pour mettre à disposition l’ensemble des moyens logistiques et fonciers, avec des zones d’activités comme l’OIM (Opération d’interêt métropolitain) Bordeaux Aeroparc. Nous avons pas mal d’écoles qui sont spécialisées dans l’aérospatial, de Poitiers où il y a l’Ecole supérieure de l’aéronautique et de l’espace, au Pays basque avec l’école d’ingénieurs Estia, en passant par Elisa Aerospace à Saint-Jean-d’Illac près de Bordeaux… Enfin, nous avons un gros bassin d’emploi, avec Arianegroup et ses 3.400 personnes, Dassault, qui a une activité spatiale, ou encore Thales.