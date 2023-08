La collaboration entre la Nasa et SpaceX est au beau fixe. Une astronaute américaine, un Danois, un Japonais et un cosmonaute russe doivent décoller samedi à destination de la Station spatiale internationale (ISS), la septième mission de rotation d’équipage régulière opérée par SpaceX pour la Nasa.

Si le décollage devait à l’origine avoir lieu ce vendredi à 3h50, à bord d’une fusée Falcon 9 de l’entreprise du milliardaire Elon Musk, leur envol a été reporté à samedi, 3h27. SpaceX a expliqué que la nouvelle date de lancement donnait « aux équipes plus de temps pour compléter et discuter les analyses ». « Les appareils sont en bon état et l’équipage est prêt à voler », a assuré l’entreprise.

« Ce dont j’ai le plus hâte, c’est de regarder notre planète d’en haut »

Propulsée par la fusée, la capsule Dragon dans laquelle voyageront les quatre passagers devra s’amarrer à la Station spatiale internationale (ISS) après un trajet d’environ une journée. L’équipage restera ensuite pour environ six mois à bord de ce laboratoire volant, où il réalisera de multiples expériences scientifiques. Baptisée Crew-7, la mission est commandée par l’astronaute américaine Jasmin Moghbeli, 40 ans, dont cela sera le premier voyage dans l’espace.

« Ce dont j’ai le plus hâte, c’est de regarder notre planète d’en haut », a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier cette diplômée du MIT, d’origine iranienne. « Tous ceux à qui j’ai parlé ayant déjà volé ont dit qu’il s’agissait d’un point de vue qui change la vie. »

L’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Andreas Mogensen, et de l’agence japonaise (Jaxa) Satoshi Furukawa se sont déjà tous deux rendus dans l’ISS - quoique durant dix jours seulement pour le premier. Ce sera également le premier vol du Russe Konstantin Borisov, qui a déclaré avoir hâte de vivre « cette aventure » après un « entraînement très intense ».