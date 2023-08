Une semaine après la sortie du film Oppenheimer, du nom du physicien qui a conçu et développé la bombe atomique, on revient sur l’initiation de ce terrible projet scientifique : voilà en effet 84 ans qu’Einstein a encouragé le président américain Roosevelt à booster la recherche nucléaire. On connaît la suite…

Aujourd’hui, tout le monde sait ce que sont les bombes atomiques et les menaces qu’elles représentent. Mais maîtrisez-vous vraiment le sujet ? Pour vous en assurer, quoi de mieux qu’un petit quiz ? À vous de jouer !

Sources : Wikipedia/histoire-pour-tous.fr

Alors, êtes-vous incollable sur la bombe atomique ? Dites-le-nous en commentaire !