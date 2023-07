La fusée Ariane 5 tire sa révérence avec un ultime décollage réussi

Sortez les mouchoirs ! Pour son ultime mission, la fusée Ariane 5 a décollé avec succès mercredi soir à 19H00 locales (minuit, à Paris) depuis le centre spatial guyanais à Kourou, avec deux satellites à son bord, après deux reports du lancement. Le satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et le satellite expérimental allemand se sont séparés du lanceur au bout d'une trentaine de minutes pour être placés en orbite.

5, 4, 3, 2, 1... Ariane 5 s'envole avec succès vers son crépuscule, après 27 ans de bons et loyaux services du lanceur d'@Arianespace, en attendant la relève #Ariane5 #Ariane5Launch 🥹 pic.twitter.com/ZrZjq5Zvu9 — Philippe Berry (@ptiberry) July 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Après 27 ans de carrière et 117 lancements, la fusée européenne tire sa révérence dans un climat morose pour l’Europe spatiale, en attendant la relève Ariane 6, au mieux fin 2023.

Des débuts difficiles

Ce décollage était « chargé d’émotion » pour les équipes du Centre spatial guyanais (CSG), dont la fusée a rythmé la vie durant trois décennies, confie à l’AFP sa directrice, Marie-Anne Clair. En traversant l’immense base spatiale européenne, ses collègues ont eu un pincement au coeur devant le bâtiment d’intégration d’Ariane 5, définitivement vide.

La fusée phare de Kourou a connu des débuts difficiles : elle explose juste après le décollage lors de son vol inaugural en 1996. Elle subit un autre et unique échec cuisant en 2002. Un « traumatisme » qui « nous a marqués au fer rouge », se souvient Hervé Gilibert, alors architecte du lanceur. « On a mis deux ans à revenir en vol », raconte l’actuel directeur technique du maître d’oeuvre ArianeGroup.

Ariane 5 entre alors dans son âge d’or, enchaînant les succès. Les défaillances du démarrage avaient eu « l’effet vertueux de nous maintenir dans une vigilance absolue au fil des lancements », relève cet ingénieur.

James Webb, l’apothéose

La fusée a ainsi gagné une telle réputation de fiabilité que la Nasa lui a confié l’envoi de son emblématique télescope James Webb, d’une valeur de 10 milliards de dollars. Ce lancement, le jour de Noël 2021, a marqué une apothéose pour celle qui a aussi envoyé les sondes Rosetta sur la comète Tchouri (2004) et Juice vers Jupiter (avril 2023).

Sur le plan commercial, elle a été « le fer de lance de l’Europe spatiale », souligne Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial de l’agence spatiale européenne (ESA). Douze pays ont participé à la fabrication du lanceur lourd qui prenait le relai d’Ariane 4, avec une capacité de lancement doublée : un avantage compétitif qui a permis à l’Europe de s’imposer sur le marché des satellites de communication.

Le Vieux continent profitait aussi d’une « période de creux » de l’autre côté de l’Atlantique, la navette spatiale américaine « monopolisant énormément de ressources », reconnaît Daniel Neuenschwander. « Aujourd’hui, poursuit-il, nous vivons exactement la situation inverse », et l’Europe se retrouve quasiment privée d’accès indépendant à l’espace.

Domination de SpaceX

En cause : la fin brutale de l’exploitation des fusées russes Soyouz, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, qui a fait plonger l’activité de la base de Kourou d’où seuls six tirs sont partis en 2022, contre 15 l’année précédente.

L’échec du premier lancement commercial du lanceur léger italien Vega C, en décembre 2022, et les retards cumulés pour la future Ariane 6, ont aggravé la situation : après vendredi, il ne restera plus qu’un lancement de Vega en septembre, et un probable retour en vol de Vega-C en fin d’année.

Soit plusieurs mois de vide en attendant le relai d’Ariane 6, au mieux fin 2023. Plus puissante et plus compétitive avec des coûts divisés par deux par rapport à Ariane 5, Ariane 6 a été conçue pour résister à la féroce concurrence sur le marché des lanceurs, dominé par l’américain SpaceX, en pleine santé avec plus d’un lancement par semaine.

Tests du moteur Vulcain dans deux semaines

L’ESA a été contrainte de se tourner vers la société d’Elon Musk pour lancer sa mission scientifique Euclid, et n’est pas sûre d’assurer par elle-même le déploiement stratégique des prochains satellites Galileo, le système de navigation de l’Union européenne.

« Ça n’est pas un moment facile, mais ça ne va pas durer », a assuré le président d’Arianespace Stéphane Israël, lors d’une réunion de l’équipe d’Ariane 6, sous pression pour décoller au plus vite, le carnet de commandes étant déjà rempli. D’ici là, les équipes à Kourou « prennent leur mal en patience », dit la directrice du CSG, qui prévoit une baisse d’effectifs d’environ 190 personnes sur 1.600.

La pause est mise à profit pour le plan de rénovation et de verdissement de la base. Et les essais pour la qualification d’Ariane 6 battent leur plein : dans deux semaines, le moteur Vulcain sera allumé sur son pas de tir, une étape majeure attendue avec impatience.