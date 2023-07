Plus de cinquante ans après la première trace de semelle américaine, aucun instrument français n’a encore jamais posé la moindre « patte » ou antenne à la surface de la Lune. Et c’est DORN, du haut de ses 42 cm, qui est chargé d’ouvrir cette nouvelle page. L’instrument, capable de mesurer le radon, ce gaz radioactif rare (issu de la désintégration de l’uranium) plus connu sur Terre pour causer des cancers du poumon, est pour l’heure encore dans son berceau toulousain. A l’institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap), là où le chercheur Pierre-Yves Meslin l’a imaginé et où son équipe l’a patiemment assemblé depuis que le CNES a retenu sa candidature en 2019. Mais il échappera bientôt à ses créateurs. DORN doit « embarquer » fin juillet pour la Chine, son départ pour la Lune étant prévu pour « mi-2024 », à bord de la mission Chang’E-6.





Derniers réglages sur DORN dans son berceau toulousain avant son départ pour la Chine puis pour la Lune. - FREDERIC MALIGNe

L’Empire du milieu, qui n’a jamais échoué dans ses aventures lunaires depuis leur démarrage au milieu des années 2000, compte cette fois être le premier pays à rapporter des échantillons de la « face cachée » de l’astre de la nuit, jamais explorée. « C’est la région géologique lunaire où la croûte est la plus fine », souligne Pierre-Yves Meslin, et donc la plus susceptible de donner des informations sur la composition du manteau lunaire.

Une part du magot des échantillons ?

Avant de s’endormir pour l’éternité, DORN n’aura guère plus de 48 heures terrestres pour remplir sa tâche principale : affiner notre connaissance de l’atmosphère lunaire, appelée « exosphère », extrêmement volatile, en renouvellement permanent, pour laquelle les sondes orbitales n’ont donné que des informations incomplètes et surtout qui sera irrémédiablement perturbée par les futures missions comme Artemis pour Nasa et les Européens, ou encore l’idée poursuivie par les Chinois de carrément installer une base à la surface.









L’idée est de déterminer quelles sont les origines de cette exosphère. Il y en a plusieurs – le vent solaire et micrométéorites notamment – mais DORN va se concentrer sur une origine « endogène », sur les « dégazages radioactifs de la Lune ». Le radon disparaissant au bout de cinq jours environ, tout comme ses descendants chimiques comme le Polonium, il est « un bon marqueur » pour étudier le transport des gaz dans l’exosphère, le transport des poussières sur le régoltithe – le sol lunaire –, la radioactivité de son manteau et sa sismicité. Bref pour lever le voile sur les ressorts du climat lunaire.

DORN est la toute première collaboration entre la France et la Chine dans le domaine de l’exploration spatiale. Avec cette place à bord de Chang’E-6, Comme instrument diplomatique, il porte aussi l’espoir « inédit » que notre pays pourra hériter de quelques grammes des échantillons recueillis pour pouvoir les étudier.

* Détection of Outpassing RadoN