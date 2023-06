Il a survolé le bassin d’Arcachon à 220 km/h avec son wingsuit. Vincent Descols, quadruple champion du monde dans cette discipline, a expérimenté pour la première fois à pleine puissance le projet E-Wings, mené par sa propre entreprise Skyvibration et une start-up landaise Shield Robotics, spécialisée dans le drone militaire.

Début juin, les deux entreprises ont en effet donné la pleine mesure à leur projet, qui consiste à accrocher quatre turbines électriques sous le wingsuit, pour lui permettre de voler plus vite, plus longtemps, plus loin. « En wingsuit classique le temps de vol est de l’ordre d’une à deux minutes, avec les turbines électriques on pourra le doubler pour parcourir jusqu’à 16 kilomètres, soit deux fois plus également que sans les moteurs », explique Anthony Gavend, président et fondateur de Shield Robotics.

Quatre turbines d’une poussée de 15 kg chacune

Cela fait un peu plus d’un an que les deux hommes travaillent sur E-Wings. « Jusqu’ici, nous avions testé les turbines à 50 %, 70 % et 90 % de leur capacité, poursuit Anthony Gavend. A Arcachon c’est la première fois que nous les avons fait fonctionner à 100 %, et c’est une réussite. »

Techniquement, Shield Robotics et Skyvibration ont opté pour un système de quatre turbines d’une poussée de 15 kg chacune, pour un poids total d’une cinquantaine de kilos, accrochées sous le wingsuit. « Vincent Descols pratique déjà le wingsuit en tandem, avec une personne accrochée sous lui, nous sommes donc partis sur le même système d’attache », explique Anthony Gavend.

ShieldRobotics, « pionnier de l’électrique volant »

C’est le quadruple champion du monde qui est venu trouver la start-up basée à Saint-Geours-de-Maremne, après avoir vu un système de propulsion mais thermique. « Il voulait la même chose, mais en électrique, résume Anthony Gavend, qui définit son entreprise comme « pionnière de l’électrique volant » et lui-même convaincu qu’il faut « démontrer la fiabilité de ces systèmes. »

Pour quoi faire ? « Offrir de nouvelles sensations aux amateurs de vitesse », dit-il, mais aussi pour « nouer des partenariats militaires. » Le startupeur de 34 ans, qui développe déjà des drones capables d’emporter de lourdes charges pour l’armée, explique que E-Wings va intéresser « des unités d’élite qui ont besoin de voler un certain temps, et en silence. »