Après vingt ans de bons et loyaux services, le lanceur Ariane 5 devait tirer sa révérence le 15 juin dernier, avant que le dernier vol de la mythique fusée ne soit finalement reporté au 4 juillet. A quelques jours de ce dernier tir qui sera donné depuis Kourou, et alors qu’une nouvelle page va s’ouvrir pour ArianeGroup avec l’arrivée d’Ariane 6, dont le premier lancement est attendu pour la fin de l’année, 20 Minutes a interrogé Gilles Fonblanc, secrétaire général d’ArianeGroup, et directeur des sites girondins de l’industriel à Saint-Médard et au Haillan.

Le dernier tir d’Ariane 5, qui était prévu le 15 juin, a été reporté en raison d’une anomalie. Que s’est-il passé ?

Un report de lancement est assez courant dans nos activités car chaque détail compte. Et parmi les nombreux tests qui amènent à un lancement, on trouve parfois des non-conformités… C’est justement pour cela qu’on teste en amont, pour découvrir les éventuels problèmes avant le vol. Dans le cas du lancement VA 261, c’est un doute sur la non-qualité d’une ligne pyrotechnique, qui nous a fait prendre la décision de reporter le vol par sécurité. Même s’il ne s’agissait que d’une redondance, pas question de déroger aux règles de qualité qui ont fait la fiabilité des lanceurs Ariane. Le lancement est prévu le 4 juillet.

La fin d’Ariane 5, est-ce une grande page qui se tourne ?

Ariane 5 rappelle la fiabilité exceptionnelle du programme Ariane qui permet à l’Europe de disposer d’un accès autonome à l’espace depuis quarante ans. Ce lanceur est la vitrine d’une coopération spatiale européenne réussie au bénéfice de l’autonomie stratégique européenne : sa production a mobilisé une filière composée de plus de 600 partenaires, dont 350 PME, réparties dans douze États européens. Pendant deux décennies, cette fiabilité et cette précision exceptionnelles ont permis à Ariane 5 de répondre aux besoins des marchés institutionnels européens et de dominer le marché commercial mondial.

Aujourd’hui, l’ensemble des sites industriels d’ArianeGroup sont entièrement tournés vers le lancement d’Ariane 6, est-il toujours prévu pour la fin de l’année ?

Nos équipes dans les ateliers ont en effet en ligne de mire le premier vol d’Ariane 6. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite nous menant au vol de qualification d’Ariane 6 et de sa montée progressive en cadence pour honorer les contrats signés par notre filiale Arianespace. Ariane 6 est le lanceur qui répond aux besoins du marché, avec déjà 28 commandes passées à notre filiale Arianespace. Ainsi le défi d’Ariane 6 ne se résume pas uniquement à la réussite du premier vol, il se poursuit jusqu’à ce qu’ArianeGroup atteigne la pleine capacité opérationnelle soit pour neuf à dix lancements par an.

Cela s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt pour le spatial depuis quelques années, auquel le lanceur Ariane 6 entend-il prendre part ?

Le coup d’envoi officiel intervient en décembre 2014, lors de la conférence ministérielle de Luxembourg où les Etats membres de l’Agence spatiale européenne entérinent le lancement d’une nouvelle famille de lanceurs européens, pour répondre aux nouveaux besoins dus à la compétitivité grandissante sur ce marché, et à la nécessité de réduire le coût des lanceurs. Ariane 5 est un lanceur extrêmement fiable et performant, mais c’est un lanceur qui n’était plus compétitif vis-à-vis, notamment, des lanceurs américains. Le 1er juillet 2016, la création d’Airbus Safran Launchers (aujourd’hui ArianeGroup), réunissant à parité les activités de lanceurs des groupes Airbus et Safran, concrétise l’engagement des acteurs industriels. La création d’une nouvelle famille de lanceurs européens autour d’Ariane 6 constitue la meilleure réponse pour assurer à l’Europe, d’une part, un accès à l’espace fiable et compétitif, et d’autre part, une capacité à répondre aux nouveaux besoins du marché international, en particulier pour les constellations de satellites.

Car les enjeux en matière de compétitivité sont toujours aussi grands en 2023, si ce n’est plus ?

Le cœur du marché d’Ariane 5 était les grands satellites de télécommunication, maintenant il y a le développement de constellations de satellites, comme Starlink (SpaceX) dont on parle beaucoup, OneWeb en cours de déploiement, et Kuiper (Amazon) pour laquelle Ariane 6 a reçu une commande de dix-huit lanceurs. Et la décision récente de la Commission européenne de lancer une constellation européenne pour une connectivité sécurisée, conforte le choix d’Ariane 6.

Quels seront les atouts d’Ariane 6 pour répondre à ces enjeux ?

C’est un lanceur « couteau suisse », c’est-à-dire capable d’emporter du satellite classique comme de la constellation. Et nous avons la possibilité d’effectuer de la mise à poste de satellites avec une grande précision, grâce à un étage supérieur équipé d’un moteur ré-allumable. Ce qui est essentiel pour le client, c’est que son satellite soit positionné au bon endroit sur son orbite, afin de lui garantir une durée de vie maximale.

Une autre marque de fabrique d’Ariane 6, c’est l’automatisation de sa production, qui se fait aussi dans une logique de réduction des coûts.

Le coût de ce lanceur sera divisé par deux par rapport à Ariane 5, ce qui est très significatif. Pour cela, il a fallu aller à l’essentiel dans la conception du lanceur, en simplifiant le nombre d’équipements et de pièces.

Nous avons aussi cherché à diminuer les temps d’assemblage, donc à automatiser - quand c’était possible - avec des robots, pour certains uniques au monde. Tout en conservant de nombreux savoir-faire humains, nous sommes entrés dans l’ère du digital, qui nous permettra de répondre aux cadences qui vont s’accélérer : nous allons devoir fabriquer plus de lanceurs pour en lancer à une fréquence d’une dizaine par an.

Autre nouveauté par rapport à Ariane 5 : l’assemblage final se fera directement sur le pas de tir en Guyane.

Effectivement, les composants sont fabriqués sur nos différents sites industriels en France métropolitaine et en Allemagne, et sont envoyés par voie maritime en Guyane où l’assemblage s’effectue au pied du pas de tir. Et nous sommes passés d’une intégration verticale sur Ariane 5, à une intégration horizontale sur Ariane 6, qui permet d’avoir une fluidité plus grande sur les lignes d’assemblage, et de gagner du temps.

Il faut aussi souligner que c’est véritablement un programme européen…

ArianeGroup, ce sont 8.000 « rocket makers », un creuset de compétences, de savoir-faire, de technologies quasi uniques au monde, grâce à un investissement continu et une coopération renforcée entre les Etats européens. Développer un nouveau lanceur lourd n’est pas un « sport de masse ».