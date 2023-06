Trouver, presque par hasard, ce qu’on ne cherchait pas vraiment. L’histoire de sciences est jalonnée de « surprises » de ce genre. Celle qui a d’abord laissé « incrédule » une équipe de l’institut de recherches en astrophysique et planétologie de Toulouse (Irap)* est arrivée le 31 janvier 2023 sur les écrans. Avec la livraison, via la Nasa, d’une « commande » d’images prises par le télescope James Webb. Une toute « petite » commande puisque, alors que le surpuissant instrument américain est en quête d’exoplanètes dans les confins de l’univers. les Toulousains se sont contentés de lui demander des « clichés » de la nébuleuse d’Orion, visible à l’œil nu dans le ciel hivernal. « Observer Orion, c’est comme remonter dans le temps. C’est un environnement dont on pense qu’il est représentatif de celui dans lequel le système solaire s’est formé il y a 4,5 milliards d’années et c’est donc très utile pour comprendre ses origines », explique l’astrophysicien Olivier Berné.

Mais il était loin de se douter qu’il allait y découvrir « le chaînon manquant » derrière lequel courraient bon nombre de scientifiques depuis près de cinquante ans : du méthyle cation – formule chimique CH3 + – « un atome de carbone et trois d’hydrogène, une des molécules les plus simples qui existent ». Elle est d’ailleurs présente « partout sur Terre, notamment dans notre ADN où elle joue un rôle dans l’expression des gènes ». Mais personne, jamais, n’avait réussi à la détecter dans l’espace en dehors de notre système solaire.

Jusqu’à ce fameux 31 janvier donc, où en triant des images pixélisées et grises, « des données brutes qui ne ressemblaient pas à grand-chose », l’ingénieure de recherche Amélie Canin a trouvé un « signal » lumineux aux oscillations mystérieuses. « J’ai fait passer le fichier à Olivier, il avait l’air content », se souvient-elle. Et pour cause. Le signal en question, que seul James Webb pouvait détecter grâce à sa grande sensibilité aux infrarouges, ne correspondait à aucune molécule recensée dans les « catalogues ».

« Comme chercher à identifier un animal grâce à son empreinte »

« Nous étions comme des pisteurs qui cherchaient à identifier un animal grâce à son empreinte et qui s’aperçoivent qu’il n’existe pas », raconte Olivier Berné. Ils ont bien sûr pensé à une erreur d’instrument. Mais non. Les astrophysiciens toulousains ont fait appel à des collègues physiciens et chimistes du monde entier. Ensemble, ils ont vérifié et revérifié. Pas de doute, ils sont bien tombés sur le « Graal ». Le signal « surprise » a été émis il y a quelque « 1.400 ans » mais cinq mois après sa détection seulement la découverte a eu les honneurs lundi soir de la prestigieuse revue scientifique Nature.

While observing the Orion Bar, Webb made the first detection ever of a crucial carbon molecule in space. This molecule was found inside a planet-forming disk surrounding a young star system: https://t.co/gBCH41jjdy pic.twitter.com/26EFaGsVwb — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 26, 2023

Alors, pourquoi la présence de méthyle cation dans l’espace est-elle une nouvelle si importante ? « La théorie est qu’il joue un rôle au tout début, à la racine de la chimie organique, la chimie du vivant, celle qui contient du carbone, développe Olivier Bernié. Beaucoup pensent qu’il permet de comprendre comment on passe des atomes, des briques de base, que le Big Bang ou les étoiles produisent à des systèmes complexes comme la vie sur Terre. »

Perspectives « vertigineuses »

Pour l’astrophysicien, la nouvelle est « rassurante » car, à force ne pas en trouver ailleurs que sur Terre, certains commençaient à se lasser de cette hypothèse et à « prendre d’autres chemins ». Désormais, de « nouvelles perspectives », « vertigineuses », s’ouvrent en grand quant à la possibilité d’autres formes de vie dans l’univers.

Le scientifique remarque qu’il y a dans la nébuleuse d’Orion, comme probablement à l’origine de notre planète, « la présence d’étoiles massives ». « La lumière et donc l’énergie qu’elles dégagent permet sûrement d’activer la formation du méthyle cation », dit-il. Il est persuadé qu’on va « trouver la molécule ailleurs, et peut-être pas là où on la cherche ». En matière de surprise, il s’y connaît.

* Un laboratoire CNRS-CNES-iniversité Toulouse 3