OMG congrats to my good friends @astro_reid@AstroVicGlover @Astro_Christina @Astro_Jeremy ! I can’t believe you guys are going to the Moon!➡️🌕 So deserved. We’ll all be watching & cheering for you! @ESA @NASA @JAXA_en @csa_asc @NASAArtemis @NASA_Orion @NASA_SLS #ArtemisII pic.twitter.com/Esw7bwoe6Y