Un nouveau mystère résolu ? Le passage d’un bolide dans notre système solaire en 2017 avait déconcerté les astrophysiciens, l’un d’entre eux allant jusqu’à y voir une technologie extraterrestre. Une étude publiée mercredi dans la revue Nature propose une explication « non extraterrestre » à l’exotique visite. Repéré par un télescope à Hawaï, Oumuamua, qui signifie « éclaireur » en hawaïen, filait à une vitesse si élevée qu’il ne pouvait provenir, et c’était une première, que d’un autre système stellaire.

La découverte a mis la communauté des astronomes en ébullition, eux qui cherchaient depuis longtemps des objets semblables à des comètes pénétrant notre système solaire depuis l’immensité de l’espace. Sauf qu’Oumuamua ne ressemblait pas aux comètes habituelles : il n’avait pas cette chevelure caractéristique que forme leur immense halo de gaz et de poussières à l’approche du Soleil.

Série de théories

Le visiteur interstellaire, qui mesurait environ 100 m de large, se démarquait aussi par sa brillance et une grande variation de luminosité, donnant l’impression d’un objet métallique se retournant sur lui-même. Mais plus étrange encore, après avoir tourné autour du Soleil, Oumuamua a accéléré et s’est écarté de la trajectoire prévue, propulsé par une force mystérieuse qui l’a éjecté du système solaire.

Les scientifiques en sont restés pantois, se retrouvant avec quatre mois de données incomplètes et apparemment contradictoires qu’ils ont tenté de comprendre. Ce qui a donné lieu à toute une série de théories. Certaines « dépassaient l’imagination », souligne auprès de l’AFP Jennifer Bergner, astrochimiste à l’université de Californie à Berkeley, co-autrice de l’étude publiée dans Nature. Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de l’Université de Harvard, avait soutenu que le scénario le plus crédible était qu’Oumuamua était un vaisseau extraterrestre. Une thèse controversée, qu’il avait défendue en 2021 dans son livre Le premier signe d’une vie intelligente extraterrestre.

Selon l’explication de Jennifer Bergner, quelle que soit l’origine d’Oumuamua, il s’agit d’un objet riche en eau, semblable à une comète. Au cours de son voyage dans l’espace interstellaire, il a été soumis à des rayons cosmiques qui ont bombardé l’eau en libérant l’hydrogène, lequel s’est retrouvé piégé dans le corps de l’objet. Lorsque le bolide s’est approché du Soleil, la chaleur a libéré à son tour l’hydrogène piégé, agissant comme un « propulseur » qui l’a envoyé sur une trajectoire inattendue. « L’hydrogène piégé, c’est simplement l’explication la plus générique », développe dans un communiqué Darryl Seligman, de l’université Cornell et co-auteur de l’étude.

Débat des scientifiques

Interrogé par l’AFP sur l’étude de Nature, l’astrophysicien affirme que dire qu’une comète n’a pas de queue, « c’est comme dire qu’un éléphant est un zèbre sans rayures ». Il rappelle que la comète 2I/Borisov, le deuxième visiteur extérieur au système solaire repéré en 2019, avait une longue chevelure de poussière. Réponse de Jennifer Bergner : si Oumuamua est dépourvue de queue, c’est probablement parce qu’elle est beaucoup plus petite que toutes les comètes observées jusqu’ici, y compris 2I/Borisov.

La donne pourrait bientôt changer. Les observations du télescope Vera-C.-Rubin au Chili, qui débuteront en 2025, devraient permettre de détecter de nombreuses nouvelles comètes, à l’intérieur comme à l’extérieur du système solaire. Si les plus petites montrent des signes de libération de l’hydrogène emprisonné et n’ont pas de queue, comme Oumuamua, cela confirmerait la théorie, a ajouté l’astrochimiste.

Quant à la possibilité d’une vie intelligente extraterrestre, « tout dépend du niveau de preuve exigé » pour l’invoquer, commente la scientifique. « Nous ne saurons jamais avec certitude ce qu’était Oumuamua - nous avons perdu notre chance. Mais pour l’instant, je pense que nous apportons une explication non-extraterrestre convaincante », conclut-elle.