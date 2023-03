Si pour certains, dormir c’est mourir un peu, pour le blob cela semble être tout l’inverse. Cet être unicellulaire, qui n’a pas de cerveau mais est capable d’apprendre et ou encore de mémoriser le plus court chemin pour se rapprocher de son garde à manger, ne cesse de révéler des facultés surprenantes. Ce Physarum polycephalum, souvent jaune et visqueux, ni champignon, ni un animal, vient encore de révéler certaines capacités insoupçonnées.

Les scientifiques toulousains du Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA) viennent en effet de démontrer que son vieillissement était en partie réversible après une période de dormance ou une fusion avec un congénère plus jeune.





📕 @RSocPublishing | https://t.co/IClbAOwIIL https://t.co/PbNtlNAQEP — Biologie au CNRS (@INSB_CNRS) March 6, 2023







Depuis plusieurs années, ces équipes l’observent de près, jeunes, vieux, de différentes couleurs pour en apprendre plus sur celui qui se tapit sous les sous-bois. « On a suivi des blobs pendant deux ans et demi en laboratoire. On a caractérisé leur comportement tout au long de leur âge, on a noté des changements avec le vieillissement, notamment, une diminution de la vitesse, c’est ce qui change le plus. Une sensibilité au stress accrue aussi. Mais par contre nous n’avons pas relevé de déficiences concernant les performances d’apprentissage, contrairement aux animaux et à l’humain », souligne Audrey Dussutour, biologiste et directrice de recherche CNRS au sein du CRCA.









Les soumettant régulièrement à des exercices, les chercheurs ont décidé d’étudier l’impact que pouvait avoir sur leur activité un bon sommeil ou une fusion avec un blob plus jeune. « Quand on prend ces blobs âgés et que nous les faisons fusionner avec des blobs jeunes, on voit que cet effet ralentissant sur la vitesse disparaît. Quand les deux cellules fusionnent, elles vont partager leur cytoplasme, leurs enzymes. Donc un jeune qui a tout pour lutter contre l’âge va le partager avec le blob âgé. D’ailleurs, suite à la fusion, on voit bien que le blob jeune n’est plus aussi rapide qu’avant, lui récupère du stress du blob âgé, et on observe une légère baisse de sa vitesse », détaille cette spécialiste.

Le blob peut donc se mettre en mode « fusion-acquisition » si on le pousse un peu. Un peu comme la mutante Malicia capable d’absorber les superpouvoirs des autres, mais sans toutefois pomper toute l’énergie vitale de son jeune padawan.

Il arrive à flairer la jeunesse

Et comme il est plein de ressources, il sait flairer vers quel blob il doit se tourner pour tirer le meilleur parti de cette fusion. A distance, il est en effet capable de détecter l’âge de son congénère, savoir s’il est affaibli, irradié aussi ou même empoisonné. Un peu comme les zombies dans World War Z qui évitent soigneusement de s’en prendre aux malades. « A mon avis, les sécrétions d’un blob jeune doivent être légèrement différentes de celles d’un blob âgé. On sait qu’ils s’attirent les uns les autres parce qu’ils sécrètent du calcium dans l’environnement. Et on peut imaginer que le métabolisme du jeune étant un peu plus vigoureux sécrète plus de calcium et le blob est plus attiré », avance Audrey Dussutour.

Cette alliance avantageuse n’est pas la seule option du blob pour recouvrer ses capacités. Cette cure de jouvence est aussi constatée lorsque le blob se réveille, après avoie été mis en dormance. Un bon sommeil qui leur permet de retrouver un bon rythme et qui ouvre la porte à d’autres recherches. « C’est une cellule qui va à un moment donné être capable de récupérer. Donc, si elle récupère c’est qu’il y a forcément quelque part des mécanismes moléculaires qui lui permettent de le faire. Le but des travaux que l’on fait actuellement c’est d’essayer d’identifier ces mécanismes-là. On peut imaginer que ce soit des enzymes qui pourraient, pour le coup, être utilisées après pour d’autres types cellulaires. Parce que le blob n’est pas un type cellulaire très très différent de celui de l’animal », rappelle Audrey Dussutour. Il n’a pas de cerveau, mais le blob a encore beaucoup à nous apprendre.