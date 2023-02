L’une des pépites du « new space » en Europe, la start-up Aerospacelab du belge Benoît Deper, vient de poser un pied en France, à Mérignac, près de Bordeaux. Elle entend lancer prochainement une constellation de satellites d’observation à moindre coût, en se servant, à l’instar de Space X, de la méthode « d’intégration verticale », comprendre qu’elle va concevoir elle-même la plupart des composants de ses satellites.

Deux pointures de l’aérospatial ont été recrutées pour diriger l’antenne française, Pierre-Guy Amand - ancien directeur innovation chez Arianespace - en tant que directeur général, et le général Jean-Daniel Testé - ancien commandant interarmées de l’espace - en tant que président. L’équipe mérignacaise, qui s’est installée sur un plateau au sein du nouvel ensemble de bureaux du 45e Parallèle, situé au pied de l’aéroport, est pour le moment composée de huit personnes, mais la start-up est en phase de recrutement d’ingénieurs, avec pour ambition d’arriver à trente salariés d’ici à la fin de l’année.





Jean-Daniel Testé (à gauche) et Pierre-Guy Amand, les deux dirigeants d'Aerospacelab en France. - Mickaël Bosredon

Aerospacelab compte en tout plus de 200 personnes à ce jour. L’entreprise belge a levé 40 millions d’euros en 2022, et annoncé son intention de créer d’ici à 2025 à Charleroi une « megafactory », capable de produire 500 satellites par an, ce qui en ferait la plus grande usine de satellites en Europe.

Constellation de satellites d’observation

L’objectif in fine de l’entreprise belge est de créer le « Planet européen », du nom de cette société américaine qui a déjà mis en orbite plus de 200 satellites d’observation, notamment au profit de Google qui l’utilise pour son service de cartographie Google Maps. Aerospacelab prévoit ainsi de mettre en orbite une constellation de satellites d’observation, pour le civil comme pour le militaire.

Et c’est en France que va être développé « le marché sécurité/défense » explique Jean-Daniel Testé. Et pas que pour de l'observation. « Nous souhaitons aussi effectuer des missions sur des thématiques comme la mobilité dans l’espace et les services en orbite, l’idée étant d’effectuer du ravitaillement ou du changement d’orbite, par exemple. »

« Camions poubelles » de l’espace

L’objectif à terme sera aussi d’assurer la sécurité des satellites européens dans l’espace. « Il faut être en mesure d’intervenir en cas de menace sur nos satellites, soutient l’ancien commandant de l’espace. C’est un enjeu qui prend de plus en plus d’importance, notamment depuis 2017 et l’affaire du satellite russe Louch-Olymp, venu effectuer une activité inamicale à côté d’un satellite franco-italien de communication militaire. Les événements de ce type-là se sont succédé depuis. »

Il faudra toutefois être capable d’assurer cette protection « sans créer de débris, car il y en a déjà beaucoup trop dans l’espace » avance Jean-Daniel Testé, soulignant que « sur 30.000 objets spatiaux, plus de 20.000 sont des objets inertes. » « La robotique spatiale va nous permettre d’aller nettoyer ces débris en orbite, soutient Pierre-Guy Amand, et ce sera aussi l’un des objectifs d’Aerospacelab, avec des sortes de camions poubelles. » Mais des camions poubelles de l’espace. On ne parle donc plus de nanosatellites, ce qu’envisageait de construire Aerospacelab à sa création en 2018, mais de satellites d’au moins 150 kg capables d’embarquer suffisamment de « charge utile. »

Dépoussiérer le spatial en Europe

Agilité et réduction des coûts, sont les maîtres-mots au sein de la start-up belge, qui entend bien dépoussiérer l’univers du spatial en Europe, « qui fonctionne encore trop en mode "arsenal", il doit effectuer sa mue ». L'objectif est de « diviser par dix » le coût des satellites, par rapport à ce que l’on trouve sur le marché actuellement. L’intégration verticale sera le premier levier, et l’antenne française aura pour mission de mettre au point un système de propulsion « low cost ». « Nous allons internaliser la propulsion orbitale, car c’est un élément clé qui est à ce jour beaucoup trop cher sur le marché, explique Pierre-Guy Amand. Il s’agira d’une propulsion chimique, à base de peroxyde d’hydrogène (H2O2). »

Autre source d’économie : les partenariats avec le « corps académique ». Aerospacelab va ainsi s’appuyer pour ses essais moteur sur « l’Isae-Ensma, l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, un centre d’excellence situé à Poitiers ». La production se fera quant à elle dans un centre industriel de la région. « Il y a suffisamment de foncier avec des environnements sécurisés en Nouvelle-Aquitaine, pour fabriquer des systèmes propulsifs. »

« Pas sain d’être dans les mains de Space X »

Pour ce qui est de la partie « robotique spatiale » embarquée sur les satellites, « nous collaborerons avec un laboratoire très en pointe en Europe, le LaBRI (Laboratoire bordelais de recherche en informatique) » explique encore Pierre-Guy Amand.

Enfin, dernier levier d’économie : « nous visons les lanceurs les plus fiables à des coûts maîtrisés, annonce Jean-Daniel Testé. Nous avons ainsi déjà réservé Transporter 9, 10 et 11 [prochaines missions spatiales de Space X], même si nous discutons évidemment avec Ariane également. » « Ce n’est pas sain d’être dans les mains de Space X, admet en effet Pierre-Guy Amand, et nous souhaitons tous qu’Ariane 6 vole rapidement et soit compétitive. C’est clé pour la communauté européenne. »