« Imaginez que l’on remplit le Vieux-Port de Marseille d’une centaine de lignes, chacune de presque la hauteur de la tour Eiffel. » Le physicien des abysses Paschal Coyle a le sens de la formule pour décrire le nouveau laboratoire sous-marin Provence Méditerranée dont il est le directeur. Et qui accueille désormais au fond de la mer un télescope géant de nouvelle génération. Ce dernier est capable de détecter les particules élémentaires les plus mystérieuses : les neutrinos.

« Chaque seconde, des milliards de ces particules émises par le soleil nous traversent le corps », explique Mathieu Perrin-Terrin, chargé de recherche CNRS et responsable scientifique de ce nouvel instrument baptisé « KM3NeT ». Ces particules n’interagissent pas ou que très peu avec la matière, heureusement pour les terriens que nous sommes d’une certaine façon. Leur rôle est pourtant primordial pour comprendre le Big Bang. « Les neutrinos pourraient être la clé de bien des mystères du cosmos, poursuit le chercheur. D’abord, parce qu’ils jouent un rôle fondamental dans l’explosion d’étoiles en fin de vie. Ensuite, parce qu’ils pourraient expliquer pourquoi l’univers est aujourd’hui constitué essentiellement de matière, alors qu’avec le Big Bang il aurait dû rester rempli d’énergie. »

A terme, 2.070 « yeux » dans les abysses

Pour pister ces neutrinos venus du ciel, les scientifiques ont décidé de plonger leurs instruments dans les grands fonds marins. Les abysses étant aussi noirs que l’espace, c’est le lieu idoine pour observer le sillage de lumière bleutée que les neutrinos laissent dans l’eau. Aussi ont-ils mis au point des sphères en verre qui résistent à la pression des abysses et sont un véritable concentré de technologies. « On n’immerge pas des appareils photos, mais des tubes photomultiplicateurs », détaille Mathieu Perrin-Terrin.

Marseille accueille l’une des salles de contrôle de la base sous-marine, mais celle-ci est installée à 40 km au large de Toulon, à près de 2.500 mètres de profondeur. Elle accueille à ce jour une quinzaine de lignes, l’objectif étant d’en déployer 115 d'ici quelques années, soit à terme 2.070 « yeux ». Ces lignes sont ancrées au sol et maintenues verticales grâce à un flotteur de tête. « Les sphères sont superposées tous les neuf mètres sur ces lignes en échelle, et ce sur 200 mètres de profondeur pour instrumenter le plus de volume d’eau possible », détaille Vincent Bertin, chercheur CNRS au centre de physique des particules de Marseille.

Séismes, animaux marins, radioactivité

C’est là, dans ces locaux au pied du parc national des Calanques, que l’équipe prépare les modules optiques (les sphères) et les lignes qui, par un astucieux système de pelote, vont ensuite être déployées sous l’eau. La descente vers les abysses dure plusieurs heures. Un robot sous-marin se charge ensuite de les connecter au câble électro optique de 40 km, et qui est l’autre prouesse de la base. Il permet de récupérer les données en temps réel. « C’est comme si vous aviez une prise électrique et Internet à très haut débit à 2.500 mètres de profondeur, ce qui n’est pas normal, sourit Paschal Coyle. L’idée de cette plateforme est qu’elle soit aussi ouverte à d’autres utilisateurs. »

Cette base du CNRS est en effet copilotée avec Aix-Marseille université et l’Ifremer, et le télescope géant de neutrinos est lui-même développé par une collaboration internationale de 250 chercheurs provenant de 17 pays. Le laboratoire sous-marin ne va ainsi pas seulement sonder les neutrinos. Il va également collecter de précieuses données sur l’acidification des océans, la radioactivité sous-marine, le suivi des populations de cétacés, les animaux bioluminescents ou encore l’activité sismique : un tremblement de terre au Mexique peut se mesurer jusqu’ici.