On a tous eu, enfant, un nounours préféré. Le nounours « officiel », celui qui nous suivait partout, qui séchait nos larmes et accompagnait nos joies. « Je me souviens, le mien avait un pantalon vert, sourit Agathe, 32 ans. Je ne sais pas du tout ce qu’il est devenu. Il sentait super bon, son odeur me rassurait… Je l’emportais partout où j’allais. Et quand je le perdais, je pétais des crises pas possibles ! » Quand Lucas, 7 ans, égare son doudou à lui, c’est « la grosse galère », confirme Lisa, sa maman. « Il dort avec, il se console avec, il lui parle ! Il a l’air d’avoir 120 ans tellement il est usé, mais il l’adore ! »

La relation que l’on tisse avec ces peluches est si mystérieuse que des scientifiques du sud de la France ont tenté d’en percer les secrets. Lors de la Nuit des chercheurs, en 2019, un millier de personnes de 13 grandes villes de France, âgées de 3 à 72 ans, ont accepté de se prêter à une expérience visant à comprendre pourquoi on aime tant ces oursons. Chacun est venu avec la peluche de son enfance, et a été confronté à d’autres nounours, qu’ils voyaient pour la première fois. Les résultats de ce vaste chantier ont été publiés, le 30 janvier dernier, dans le très sérieux Journal of positive psychology.









Le lien qui nous lieu à un ours de peluche « peut perdurer tout au long de notre vie »

Le premier enseignement de cette étude, c’est que le meilleur des doudous, c’est le nôtre. Et pas celui des autres. « Le facteur prédominant de réconfort, chez un ours en peluche, c’est le lien émotionnel que l’on partage avec lui, confie Anne-Sophie Tribot, l’une des autrices de l’étude, chercheuse à l’université d’Aix-Marseille. La plus réconfortante, c’est donc notre peluche à nous. Parce qu’on a partagé avec elle, évidemment, de nombreux épisodes de notre histoire. Ce lien peut d’ailleurs perdurer tout au long de notre vie. Certains adultes ont gardé, auprès d’eux, les nounours de leur enfance. Ces peluches conservent des années et des années après, le pouvoir de les réconforter. »

Mais le plus intéressant, dans cette drôle d’étude, c’est le portrait-robot du nounours idéal, qui a été dressé par les chercheurs. Devant des peluches qui n’étaient pas les leurs, la majorité des participants à cette expérience scientifique hors norme se sont spontanément attachés à des oursons présentant des caractéristiques précises. « Ce qui est important, c’est notamment qu’ils soient suffisamment gros pour être pris dans les bras et serrés contre soi, et qu’ils soient doux au toucher », explique Nathalie Blanc, professeure en psychologie à l’université Paul-Valéry, à Montpellier, et coautrice de l’étude.

Quels que soient, « l’ours est indémodable ! »

Son poil ne doit être ni trop long, ni trop court. « Le fait d’être agréable à regarder », est également important, note Anne-Sophie Tribot. Et contrairement à ce que pensaient les chercheurs, le sourire n’a pas d’importance, chez une peluche. « Avant de commencer les travaux, on s’était dit que le sourire, il y avait de grandes chances que cela fasse marquer des points aux ours. Et en fait, non. Comme le fait, d’ailleurs, d’avoir de grands yeux, ou une grande tête », confie Thierry Brassac, médiateur scientifique à l’université de Montpellier, qui travaille depuis des années sur ce lien que l’on a avec nos peluches.





L'étude a été menée lors de la Nuit européenne des chercheurs. Ici, à Dijon. - V ARBELET

Le plus étonnant, c’est que ce portrait-robot est le même, quel que soit l’âge ou le genre des participants. « Tout le monde était sensible aux mêmes caractéristiques, note Nicolas Mouquet, directeur scientifique au CNRS. Je m’attendais à ce que les enfants soient attirés par des peluches plus originales. Absolument pas ! Ils sont complètement d’accord avec les personnes plus âgées. L’ours est indémodable ! » En revanche, pour nos peluches à nous, il n’est plus question de caractéristiques. On les aime, un point c’est tout. Même si elles sont moches, ou ravagées par les années. « Le lien à notre ours est total, et n’est pas lié à de quelconques traits morphologiques », note Nicolas Mouquet.

« L’ours en peluche déclenche, toujours, du positif ! »

Cette étude est loin d’être un jeu. En déterminant l’ours réconfortant parfait, les résultats de cette expérience peuvent permettre à des établissements accueillant des enfants, comme des hôpitaux ou des écoles, de les entourer de peluches qu’ils aimeront à coup sûr. « Evidemment, on ne peut pas aller à l’hôpital avec son propre ours en peluche, pour des raisons d’hygiène, confie Nathalie Blanc. Cette étude peut permettre aux établissements de se doter d’oursons dont les traits sont appréciés par tout le monde. »

Nicolas Mouquet, lui, voit plus loin encore. « L’ours en peluche déclenche, toujours, du positif, confie-t-il. Récemment, nous avons reçu des chercheurs internationaux, pendant une semaine. Une semaine très intense. J’ai mis à leur disposition, dans l’une des salles où ils travaillent, des ours. A la fin de la semaine, tous avaient été largement manipulés, certains les ont même complètement accaparés ! Ça apaise, ça dédramatise complètement les situations. Il faudrait peut-être en distribuer à la COP. Ou à l’Assemblée nationale ! » Ces chercheurs ont déjà prévu de poursuivre leur enquête à la poursuite de l’ours en peluche idéal. De nouvelles études vont être lancées, pour savoir si oui ou non, on est attiré par des doudous dont l’apparence se rapproche de vrais animaux.