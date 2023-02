Après la langouste rouge ou la grande araignée de Méditerranée, des scientifiques d’un laboratoire implanté en Corse ont annoncé lundi maîtrisé la reproduction de la patelle géante, une avancée qui pourrait sauver ce mollusque dont l’Ile de Beauté est un des derniers gisements.

Les chercheurs de la plateforme Stella Mare (Sustainable TEchnologies for LittoraL Aquaculture and MArine REsearch) ont réussi à obtenir 72 juvéniles de cette espèce protégée au niveau européen, puis à garantir « la survie de plus de 70 % » d’entre eux à ce jour.

Présentes dans l’Antiquité

Les individus, qui font environ dix centimètres et sont âgés de plus de trois mois, sont actuellement élevés dans les aquariums de Stella Mare, un laboratoire situé à Biguglia (Haute-Corse) et qui dépend de l’université de Corse et du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS).









Ils vont être au cœur d’une première opération de restauration écologique expérimentale qui s’effectuera d’ici à un an, le long du Vieux-Port de Bastia, en Haute-Corse. Ce site, qui présentait historiquement des populations de patelle géante (Patella ferruginea), « servira à la fois de démonstrateur technologique et de site de sensibilisation ».

Présentes dans l’Antiquité sur l’ensemble du pourtour méditerranéen, les patelles géantes – des populations très limitées – ne vivent plus aujourd’hui que dans des sites isolés des côtes d’Andalousie et du nord de l’Afrique ainsi que dans certaines enclaves de Corse et de Sardaigne.