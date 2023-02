La start-up bordelo-munichoise The Exploration Company, lance, mercredi, une levée de fonds de 40,5 millions d’euros en série A, « pour favoriser le passage à une ère d’exploration spatiale accessible. » Ce type levée de fonds permet d’accélérer le développement d’une start-up.

Basée en partie à Mérignac, près de Bordeaux, l’entreprise construit une capsule spatiale réutilisable appelée Nyx, qui peut être utilisée par des opérateurs privés et publics pour transporter des marchandises dans l’espace, réapprovisionner les stations spatiales et, à terme, transporter des humains. Les fonds levés seront utilisés pour commercialiser la capsule spatiale, finaliser et lancer le deuxième démonstrateur de capsule, ainsi que pour renforcer l’équipe.

Véhicule réutilisable

Fondée en juillet 2021 par Hélène Huby et une équipe d’ingénieurs aérospatiaux, The Exploration Company a construit son premier démonstrateur de rentrée atmosphérique en neuf mois. Ce dernier sera emporté dans le vol inaugural d’Ariane 6, prévu à la fin de l’année. La start-up développe actuellement son deuxième démonstrateur, qui devrait voler en 2024. Le véhicule final, Nyx, est prévu pour 2026. Il transportera des marchandises dans l’espace pour desservir des stations spatiales et poursuivre des missions d’exploration à long terme.









Le véhicule peut être réutilisé plusieurs fois et peut être ravitaillé en orbite. Il est également « agnostique », ce qui signifie qu’il peut être lancé par plusieurs fusées.