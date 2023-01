Les images, prises entre le 24 décembre et le 1er janvier, ont été réalisées à moins de 120 kilomètres de la surface lunaire. La première sonde lunaire de la Corée du Sud, Danuri, a transmis de saisissantes photographies en noir et blanc de la surface lunaire et de la Terre, a annoncé mardi le centre spatial sud-coréen.

Danuri (une contraction de Dal, qui signifie Lune, et Nuri qui signifie profiter) a décollé en août depuis les Etats-Unis à bord d’une fusée de SpaceX et s’est inséré en orbite lunaire en décembre après un vol prolongé afin d’économiser le carburant. Ces photos et vidéos seront « utilisées pour sélectionner les sites susceptibles d’accueillir un alunissage en 2032 », a ajouté le centre spatial.

Orbite complète toutes les deux heures

Danuri effectue une orbite complète autour de la Lune toutes les deux heures, a indiqué le centre spatial. L’orbiteur commencera sa mission scientifique le mois prochain, durant laquelle il cartographiera et analysera la surface lunaire, et effectuera des mesures de la force magnétique et des rayons gamma. Il testera également l' « Internet spatial », une technologie expérimentale, en transmettant des photos et des vidéos à destination de la Terre.

Le président Yoon Suk-yeol avait salué en décembre les exploits de Danuri, parlant d’un « moment historique » dans l’histoire du programme spatial sud-coréen. La Corée du Sud a présenté des plans ambitieux au sujet de l’espace, dont l’alunissage d’un engin spatial d’ici 2032 et l’envoi sur Mars d’un atterrisseur d’ici 2045.