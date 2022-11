Vous venez de lancer un juron ? Pas de panique, et surtout pas de culpabilisation à avoir. Car, selon une étude publiée par un groupe de scientifiques britannique et suédois et repérée par Ouest France, les insultes peuvent être bénéfiques pour notre santé.

Aussi fou que cela puisse paraître, les gros mots peuvent contribuer au bien-être, surtout lorsqu’on en prononce dans sa langue maternelle. « Le fait de jurer constitue un moyen unique et puissant de parvenir à une catharsis et de transmettre l’état émotionnel du locuteur aux autres », rapporte l’étude. Jurer permet à l’être humain d’exprimer ses émotions et provoque une excitation émotionnelle face à des situations de stress.

Le cerveau retient mieux les insultes

L’excitation émotionnelle justement peut provoquer un effet antidouleur du juron dans certaines situations. Les scientifiques ont sélectionné deux groupes et leur ont demandé d’effectuer la même action : maintenir leurs mains dans de l’eau gelée. Un groupe était autorisé à jurer. Les participants de ce groupe ont affirmé moins ressentir la douleur physique que les autres.









Lorsqu’on s’exprime en public, les gros mots peuvent attirer l’attention et de « souligner des points ou des questions clés ». Et ce n’est pas du tout. Grâce au juron, notre force physique peut être boostée sous l’effet de la désinhibition. De manière générale, les insultes sont aussi mieux mémorisées par le cerveau.