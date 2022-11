Qu'il s'agisse d'objets en forme d'assiette ou triangulaire, sombres ou lumineux, loin dans le ciel ou au ras des toitures, le Mufon se fait un devoir « d'étudier tous les cas », assure Jean-François, le directeur pour la France et la Belgique de l'association Mutual UFO Network (Mufon).

Cette association américaine née en 1969, et implantée désormais dans 41 pays, se présente comme « la plus grande association mondiale d’étude sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN) », plus communément appelés Ovnis. En France, elle compte une quinzaine d'enquêteurs, dont une en Gironde depuis un mois, Nelly, une jeune femme qui se présente comme « passionnée d'astronomie » avant tout, et « occupant des fonctions administratives dans un domaine sensible » dans le privé.

« Beaucoup de confusion avec l’ISS »

Au niveau national, le Mufon recense déjà prés de 230 cas depuis le début de l'année, contre à peine 150 l'an passé. Une hausse qui s'explique en partie par « la présence de plus en plus de satellites dans le ciel » explique la jeune femme. « Il y a aussi beaucoup de confusion avec l’ISS [Station spatiale internationale], ajoute Jean-François, le directeur de l'association. C’est généralement très facile à vérifier. »

« Plus de 90 % des cas que l'on nous soumet sont élucidés » poursuit l'enquêtrice girondine, qui en un mois seulement a déjà été sollicitée plusieurs fois. Notamment par une personne âgée qui lui a envoyé une photo « d'une boule au-dessus des nuages. » « C’était impressionnant, reconnaît-elle, mais en grossissant l’image avec un logiciel de retouche, il s'agissait en réalité d'un ballon de baudruche… »

D'étranges triangles noirs inexpliqués...

Dans ce cas, l'enquête a été vite pliée. « Quand on a une photo, on l'étudie, quand la personne nous décrit quelque chose qui est passé furtivement dans le ciel, on s'appuie sur des cartes ou nos outils internes. Il arrive par exemple d'apercevoir des boules vertes, ce sont des météorites qui entrent dans l'atmosphère » décrypte Nelly. Pour les cas les plus complexes, il arrive que les enquêteurs se déplacent sur le terrain pour voir de quoi il retourne. L'enquête peut durer parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. « On se donne toutefois une limite, car on ne peut pas non plus s’éterniser dessus. »

Sans réponse, le cas est alors classé comme « inconnu. » « Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un objet extraterrestre, c'est juste que l'on n'a pas pu trouver d'explication » insiste l'enquêtrice. Depuis le début de l'année, une dizaine de phénomènes célestes reste ainsi non élucidée en France. « Nous avons notamment été sollicités plusieurs fois pour des triangles noirs qui passent au-dessus des habitations, sans bruit, sans traînée, sans lumière, raconte Jean-François. Soit les gens ont inventé, soit il s’agit de quelque chose que l’on ne connaît pas encore, par exemple un drone. »

« Rassurer les gens »

« Notre rôle est de résoudre des enquêtes, d'apporter des réponses aux gens, souvent pour les rassurer, c'est pour cela que l'on répond à tout le monde » insiste Nelly. L'association estime que « dans 99 % des cas, les gens sont sincères, les canulars sont très rares, et on les repère tout de suite. » Toutefois, « certains ne sont pas satisfaits de notre réponse, et restent persuadés qu’ils ont vu un Ovni, poursuit l'enquêtrice. On les laisse évidemment libre de penser ce qu’ils veulent. »

Les enquêteurs du Mufon sont triés sur le volet, doivent posséder des bases en astronomie et passer un examen avant d'être acceptés dans l'association. « Il faut surtout être rationnel pour entrer au Mufon » résume Nelly. « Le Mufon est tout ce qu'il y a de plus sérieux, insiste Jean-François, et compte parmi ses membres un pilote de ligne, un topographe, un ancien militaire... »









S'il est bien implanté en France, le Mufon n'a aucun lien avec le Geipan, le Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, un service du Centre national d'études spatiales basé à Toulouse. « Il arrive que le grand public sollicite et le Geipan et le Mufon, explique Jean-François, mais il faut au préalable remplir un dossier assez conséquent avant que le Geipan déclenche une enquête, alors que nous répondons à tout le monde, même ceux qui ont juste vu Starlink... »