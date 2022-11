Sa photo fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause. Les images du phénomène qu’elle montre sont extrêmement rares, car difficiles à capturer. Mardi soir, alors qu’une cellule orageuse passait dans les environs de Cannes (Alpes-Maritimes), Tristan Bergen, qui se présente comme un « chasseur de tempêtes », a immortalisé un « jet bleu ».

⚡️Phénomène particulièrement rare capturé la nuit dernière au large de la #CôtedAzurFrance. Il s'agit vraisemblablement d'un #jetbleu, phénomène lumineux transitoire se produisant à très haute altitude au-dessus des #orages. @MeteoFrance_SE @Meteovilles @MeteoExpress pic.twitter.com/MeOi5lMwzV — Tristan Bergen (@BergenTristan) November 2, 2022



A la différence de la foudre, qui frappe le sol, cette forme d’éclair s’élève au-dessus des nuages, des cumulonimbus en l’occurrence, en direction de la stratosphère, la seconde couche de l’atmosphère terrestre. A la vitesse de 100 km par seconde et en atteignant, en règle générale, une altitude de 40 à 50 kilomètres au-dessus de la Terre. Et même jusqu’à 70 km selon certaines observations.

De la famille des elfes et des farfadets

Le « jet bleu » de Tristan Bergen a « été capturée à 22h18 depuis Cabris », un village perché de l’arrière-pays cannois, et devait se trouvait « environ 80 km au large de Cannes », raconte le photographe. Ces éclairs font partie des phénomènes lumineux transitoires qui accompagnent les orages et qui comprennent également les elfes et les farfadets, formés en plus haute altitude encore et de couleur rouge.









Ce jeudi après-midi, le département des Alpes-Maritimes, en vigilance jaune « pluie, inondation et orages », est à nouveau la cible d’une cellule orageuse. Et les photographes doivent être sur le qui-vive pour tenter de ramener d’autres jets bleus.