« Qui a vu Don’t Look Up ici ?, commence Patrick Michel. Bon, je ne suis pas Leonardo Di Caprio mais le scénario du film, c’est exactement ce qu’on a essayé d’éviter avec la mission Dart Hera ». De retour en France après avoir observé en direct l’impact dans cet astéroïde depuis la Nasa avec ses collègues fin septembre, le coordinateur européen de la collaboration Dart Hera a livré ses premières impressions à Nice, devant plusieurs lycéens.

« On a réussi ! Pour la première fois, on a dévié un astéroïde de sa trajectoire, avec une sonde autonome qui s’est guidée et a tapé dans un objet à 23.000 km/h dont au départ, on ne connaît que la taille, à 11 millions de km de la Terre, sans même connaître sa forme. C’est même au-delà de nos espérances », s’exclame-t-il fièrement, avec un large sourire qui ne le quitte pas, d’après les photos, depuis la concrétisation de ce succès « extraordinaire ». La sonde envoyée par la Nasa a tapé Dimorphos, une lune de 160 m de diamètre qui gravite autour de Didymos, pour changer sa trajectoire. « On espérait réduire son temps de révolution de 10 minutes, et c’est en fait 32 minutes », souligne-t-il.

« C’est tout simplement incroyable »

Dans la salle pleine de jeunes élèves, l’astrophysicien, responsable scientifique de la mission Hera auprès de l’Agence spatiale européenne (Esa), ne peut cacher son émotion et sa joie en parlant de cette expérience. « Quand on est dans la salle d’opération et quand on voit, pour la première fois, les images d’un nouveau monde, envoyées de cette sonde qui se dirige de manière autonome, c’est tout simplement incroyable », partage-t-il. Mais avant de vulgariser cette science et l’exploit réalisé, Patrick Michel est revenu sur l’origine de cette mission, née après la demande de la Nasa de créer « un bureau de défense planétaire », pour « anticiper l’avenir », il y a plus de dix ans.

« On a imaginé avec mon collègue, dans un restaurant mexicain, en août 2011, comment faire concrètement, confie celui qui est également directeur de recherche au CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur. On a alors dessiné sur la nappe comment mesurer rapidement depuis la Terre les effets de l’impact, si jamais la sonde Hera n’arrivait pas en même temps que le vaisseau Dart. Il y a onze ans, on a alors vu et calculé qu’en septembre 2022, on pouvait faire ça sur Dimorphos, pour que l’impact ait lieu au plus proche de la Terre. »

Il retrace alors, jusqu’aux dernières secondes et les dernières images reçues, les coulisses et réactions des personnes qui travaillent sur ce projet. « Quand on a vu tant de lumière après le choc, on s’est dit : qu’est-ce qu’on a fait ? ! On a cru qu’on l’avait détruit. » La salle alterne entre rires et admiration.

L'astéroöde Dimorphos frappé par la mission Dart. - AFP

Comprendre ce qui s’est passé, c’est le job de la sonde Hera, de l’Agence spatiale européenne, qui s’en chargera avec « des instruments qui viennent aussi du Japon ». L’astrophysicien appuie : « On est en train de démontrer qu’on est capable de s’organiser ensemble, de façon internationale, pour protéger la planète d’un risque qui, pour l’instant ne nous préoccupe pas parce qu’on n’a pas de menace identifiée, mais dont on sait que sur le long terme, se concrétisera ».

Offrir un plan aux générations futures

« C’est exceptionnel de pouvoir rencontrer une telle personne dans sa vie », s’enthousiasme Evan, 15 ans absorbé par la conférence de Patrick Michel. Durant toute la présentation, il a pris des vidéos en souriant. « Moi aussi j’ai envie de contribuer à comprendre l’univers plus tard », confie-t-il. Valentina et Sophia sont aussi passionnées. Elles ont attendu la fin de la conférence pour demander quel était son parcours. Pour elles, c’est « une très bonne idée de permettre cette rencontre aux élèves ». « Ça fait rêver et on a l’impression que c’est accessible », dit encore l’une des lycéennes.

Et pour Patrick Michel, qui a pris une heure de son temps après sa conférence pour répondre à toutes les questions des jeunes, c’est « tout simplement essentiel ». « Un des objectifs de ce genre de mission, c’est d’apprendre scientifiquement sur notre système solaire, mais c’est aussi de donner des connaissances aux jeunes et le goût des défis, de les inspirer, affirme-t-il. Et on le sait bien, sur Terre, on va être confronté à de nombreuses difficultés, notamment climatiques. L’idée est d’offrir aux générations futures un plan, de telle sorte, qu’elles n’aient pas à improviser le jour où ça se concrétisera. » Il ajoute : « Dans l’espace, on a des défis, a priori, insurmontables, qu’on arrive à surmonter parce qu’on travaille avec passion, persévérance et en équipe, alors si on applique cette même méthode sur Terre, on devrait arriver à relever les défis qui nous attendent. »

La prochaine étape sera donc en le lancement de la sonde Hera, en 2024, pour arriver sur l’astéroïde fin 2026. « Rien n’aura changé en quatre ans, rassure le scientifique. On va mener l’enquête pendant six mois, pour savoir ce qui s’est passé. Est-ce qu’on a laissé un cratère ? Pourquoi on l’a autant dévié ? On en a besoin pour documenter ce test et comprendre le scénario. Et encore offrir des moments de rêves aux publics avec des images incroyables de cet objet. C’est plein de challenges scientifiques, technologiques et de surprises. Tout ce qu’on aime ! »