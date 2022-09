Près de trente ans après sa découverte par trois spéléologues en Ardèche, la grotte Chauvet n’a pas encore livré tous ses mystères. Des chercheurs de tous horizons viennent ainsi chaque année explorer le site préhistorique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, pour continuer à percer ses secrets. Récemment, un excrément fossilisé, aussi appelé coprolithe dans le langage savant, a été mis au jour par des archéologues au fin fond de la grotte, qui abrite des peintures et des gravures d’animaux d’une richesse exceptionnelle.

Cette crotte fossilisée a atterri il y a un an sur le bureau de Christophe Hitte, ingénieur de recherche CNRS à l’Institut de génétique et développement de Rennes. En utilisant la méthode de datation radiocarbone sur des fragments d’os du coprolithe, le scientifique a d’abord découvert que l’excrément était vieux de 35.000 ans. « Cela correspond approximativement à l’âge des peintures », souligne-t-il.

La louve avait mangé un ours des cavernes

La crotte datée, il restait maintenant à découvrir qui était son auteur. Pour le savoir, le chercheur breton a réduit en poudre le fossile pour tenter de prélever des traces ADN. Et chose assez rare, celles-ci étaient en abondance. « Cela témoigne de l’excellente conservation de la grotte Chauvet », indique Christophe Hitte. Le séquençage de l’ADN a alors révélé que l’animal en question était un canidé de sexe féminin. En l’occurrence une louve génétiquement proche des loups gris d’Europe. « Il s’agit d’un lointain descendant car l’espèce identifiée est éteinte », précise le scientifique.

Pas au bout de ses surprises, Christophe Hitte a également découvert de l’ADN d’ours des cavernes dans le coprolithe, mais en beaucoup moins grande quantité que l’ADN de canidé. Conclusion, notre louve avait donc dévoré un ours des cavernes dans la grotte Chauvet avant de faire ses besoins.

L’avait-elle attaqué avant de le tuer ? « Ce n’est qu’une hypothèse mais il est plus probable qu’elle ait mangé son cadavre », assure le chercheur du CNRS, qui vient de publier les résultats de ses recherches dans la revue scientifique britannique Ecology and Evolution. « C’est très intéressant car on continue d’avancer dans la connaissance de ces espèces qui ont peuplé la grotte Chauvet », conclut-il.