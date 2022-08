Les cœurs ont battu un peu plus vite que d’habitude mercredi dans les centres de contrôle de la Station spatiale internationale (ISS). Une sortie spatiale russe s’est terminée prématurément à cause d’un problème de batterie sur la combinaison de l’un des deux cosmonautes qui y participaient, les agences spatiales américaine et russe se voulant rassurantes en affirmant qu’il n’avait à aucun moment été en danger.

« Lâchez tout et commencez à retourner à l’intérieur » de l’ISS, a-t-il été ordonné au cosmonaute Oleg Artemiev, plus de deux heures après le début de la sortie spatiale. Il venait de rapporter des anomalies dans les données lui indiquant la tension de sa combinaison spatiale.

« Moi ? Inquiet ? Jamais de la vie »

« Oleg, vous devez retourner dans le sas dès que possible », lui a-t-il été demandé à de multiples reprises, selon les propos des employés russes en contact direct avec les cosmonautes, traduits en anglais sur la retransmission vidéo de la sortie par la Nasa. « S’il vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout va bien », lui a-t-il toutefois aussi été dit. « Moi ? Inquiet ? Jamais de la vie », a répondu Oleg Artemiev, toujours selon le traducteur de la Nasa.

Le cosmonaute a rejoint le sas, où il s’est branché directement au courant de l’ISS. Il a ensuite attendu que le second cosmonaute, Denis Matveev, récupère le matériel qui était utilisé durant la sortie et rentre lui aussi dans le sas, qui a ensuite été fermé afin d’être repressurisé. La sortie spatiale a été déclarée terminée au bout de quatre heures.

« La situation est sous contrôle (…). La santé du cosmonaute n’est pas menacée », a déclaré l’agence spatiale russe, Roscosmos. « L’équipage se porte bien ». « Le duo n’a à aucun moment été en danger durant les opérations », a également déclaré la Nasa dans un article de blog. Il s’agissait de la septième sortie spatiale d’Oleg Artemiev et de la troisième pour Denis Matveev. Avant l’incident, ils ont pu installer deux caméras à l’extérieur de la Station. « Les travaux qui n’ont pas été achevés seront réalisés lors des prochaines sorties », a précisé Roscosmos.