Avis aux amateurs d’astronomie. La quatrième et dernière super lune de l’année aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h36 exactement, rapportait TF1 Info mardi. Elle porte le nom de super Lune de l’esturgeon.

A cette occasion, notre satellite naturel sera au périgée ; soit le point de son orbite le plus proche du centre de la Terre. La Lune paraîtra alors plus grande et plus brillante.

Le pic des Perséides

Le spectacle promet d’être au rendez-vous puisque le pic des étoiles filantes des Perséides est prévu au même moment. Une centaine de météores par heure devrait alors être de la partie. Toutefois, la brillance de la Lune devrait rendre les étoiles un peu plus pâles, précisent nos confrères.

Selon eux, une autre pluie d’étoiles filantes, celle des kappa-Cygnides, connaîtra aussi son apogée le 17 août prochain. Trois météores par heure y seront visibles.