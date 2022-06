Et si nous avions enfin la preuve de l’existence des extraterrestres ? Et si les petits points lumineux captés par une caméra embarquée de la station spatiale internationale étaient des OVNI issus d’organisations coopérantes ?

Dans ce nouvel épisode de Oh my Fake, Clémence nous explique tout au sujet de cette séquence vidéo qui a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux et surtout nous met en garde sur ce qui se cache derrière les « Et si… ».

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, législatives​, mouvements sociaux…, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.