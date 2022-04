Sur de nombreux sites de divertissement, le vol du bourdon semble être un phénomène extraordinaire qui mérite que l’on s’y arrête. Ainsi sur les pages État d’Esprit, D’une Île à une étoile, ainsi qu’un onglet de la page d’autohypnose-facile ou sur un blog spécialisé sur les insectes (pest.bigdamole.com), le vol du bourdon revient de façon récurrente, avec une constatation qui semble tomber sous le sens. Selon les lois de l’aérodynamique, avec d’aussi petites ailes, il serait impossible à cet insecte de soulever dans les airs un aussi lourd corps.

Cette affirmation est d’ailleurs accompagnée d’une citation d’Igor Sikorsky, un des pères de l’aviation : « Le rapport mathématique entre les ailes et le poids du bourdon nous démontre que voler lui est impossible mais le bourdon l’ignore, c’est pourquoi il vole. » Ce serait donc grâce à son audace que cet animal inconscient pourrait renverser l’ordre de cette élémentaire loi mathématique et voler malgré tout. Cette formule sert même de mantra pour quiconque voudrait nier le réel et se surpasser. Il paraîtrait aussi que cette citation, accompagnée d’une photo d’un bourdon est placardée dans les locaux de la Nasa pour stimuler le courage de ses équipes. Le genre même d’assertion dont sont friandes les adeptes et coach de pensée positive qui lisent dans cette injonction, la possibilité à tout un chacun de dépasser son handicap ou sa limite.

FAKE OFF

Pour Laurent Péru, membre de la société entomologiste de France et rédacteur à la revue L’Entomologiste, « Igor Sikorsky est un ingénieur qui s’est intéressé aux problèmes de portance et autres paramètres mécaniques propres à l’aéronautique. Ses compétences ne l’autorisent certainement pas à une conclusion biologique aussi stupide : comment peut-on prouver "scientifiquement" qu’un insecte volant ne peut pas voler ? »

En effet Igor Sikorsky a pris l’exemple du bourdon, mais il n’avait pas encore les outils nécessaires qui auraient pu mieux le renseigner. Selon le site Bee Aware, c’est dans les années 1990 qu’un zoologiste britannique, Charles Ellington, professeur de mécanique animale à l’université de Cambridge, à l’aide d’une caméra sophistiquée et ultrarapide a pu enregistrer que le bourdon battait des ailes jusqu’à 200 fois par seconde. L’air agité crée des tourbillons et c’est grâce à la dépression que cela provoque qu’il peut s’élever dans les airs et atteindre une vitesse allant jusqu’à 20 km/h. Et Laurent Péru de compléter : « Toujours est-il que les bourdons (une trentaine d’espèces différentes rien qu’en France) et autres grosses abeilles, volent parfaitement grâce à des muscles particulièrement performants et au carburant très riche en sucres qu’est le nectar des fleurs qu’ils butinent. »

Une injonction à se dépasser souvent prônée

Selon une rumeur, dans les années 1950, alors que la science n’avait pas encore élucidé le mystère du vol du bourdon, une photo de cet insecte en plein vol aurait été affichée dans le hall de la Nasa. C’est ce qui s’appelle le pouvoir de l’ignorance. Une façon d’encourager les astronautes à ne pas avoir peur de se lancer à l’assaut de l’infini et encore inexploré univers.

Si même à la Nasa une fausse vérité était montrée en exemple, les adeptes de la pensée positive, comme sur la page Facebook autohypnose-facile, ou bonheuretamour, ne peuvent plus s’appuyer sur cette prétendue impossibilité de voler pour prôner le dépassement de soi.

Heureusement, les astronautes de la Nasa sont entourés d’équipes scientifiques de haut vol qui ont bien les pieds sur terre et ne les envoie pas au hasard dans l’espace.