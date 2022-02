Ils devaient être 10.000. Mais vu l’engouement, le CNRS a décidé de donner la possibilité à 5.000 volontaires de plus de participer à une expérience de science participative autour du blob. A partir du 28 mars, ces habitants de toute la France, mais aussi du Japon ou encore du Canada, vont recevoir dans leur boîte aux lettres leur blob. Les habitants de la Haute-Garonne peuvent le récupérer dès ce samedi au Quai des Savoirs, à Toulouse où une exposition leur dévoilera tout sur cet organisme unicellulaire.

Ils auront ensuite deux mois à partir du 7 avril pour le réveiller et ensuite s’occuper de lui quotidiennement. Durant cinq jours, pour ceux qui ont choisi de suivre une fois le protocole, et jusqu’à quatre fois plus pour ceux qui se sont engagés. Avec un objectif commun : savoir quel impact peut avoir les changements de température, et donc le réchauffement climatique, sur le Physarum polycephalum.

« C’est un thème fédérateur qui touche tous les êtres vivants. C’est un moyen aussi d’initier les gens à la démarche scientifique. On lit beaucoup de choses sur la science, mais on sait peu sur comment cela se fait », explique Audrey Dussutour, chercheuse CNRS, spécialiste internationale du blob et coordinatrice de cette expérience.

Dans les Ehpad et même en prison

De 8 à 90 ans, en famille, en Ehpad, en prison, à l’école ou encore au travail, ces volontaires vont le nourrir, l’exposer à la chaleur, faire des recherches bibliographiques. Mais aussi le diviser en deux, promis, sans lui faire mal. A la fin, 288.000 blobs auront intégré cette expérience et près d’un million de photos auront été prises. Restera à les analyser, puis à rédiger la publication dans laquelle figureront les résultats. Et là encore, les volontaires auront (un peu) leur mot à dire.