Plus de 30 ans après son lancement en 1998, la mort de la station spatiale internationale (ISS) est d’ores et déjà programmée. Celle-ci aura lieu en janvier 2031, a annoncé la Nasa lundi. L’agence spatiale américaine a également expliqué la façon dont cela allait se dérouler, relate le Huffington Post. Après avoir quitté son orbite, l’ISS rejoindra un cimetière océanique des débris spatiaux.

Cette tombe aquatique est située à point Némo, la région de l’océan Pacifique la plus éloignée de toute terre émergée. Ce lieu marin abrite déjà un grand nombre de débris spatiaux humains. On en dénombre actuellement 263. Entreposés à cet endroit depuis 1971, les débris proviennent des Etats-Unis, de Russie, du Japon ou encore de l’Europe. Mère de l’ISS, la station Mir y repose aujourd’hui.

Attention à l’amerrissage

Après leur chute dans l’espace, les déchets qui rejoignent le point Némo ne demeurent pas intacts. « Les objets spatiaux se cassent en fragments en entrant dans l’atmosphère. C’est pourquoi nous devons prévoir un périmètre large pour faire en sorte que tous les fragments tombent dans une zone dédiée », avait expliqué Holger Krag, chef du département en charge des débris spatiaux, lors d’une conférence en 2013.

De son côté, la Nasa affirme que l’ISS fera « une entrée sûre dans l’atmosphère ». L’étape de l’amerrissage n’est toutefois pas toujours très maîtrisée. Cette immense déchèterie est alors sérieusement surveillée par les autorités maritimes et aériennes chiliennes et néo-zélandaises. Ces dernières conseillent aux pilotes et marins d’éviter le périmètre lorsqu’un objet doit quitter son orbite.