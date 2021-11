La Chine continue d’envoyer des signes de sa volonté d’être une Nation qui compte dans la conquête spatiale. L’astronaute Wang Yaping est devenue lundi la première Chinoise à avoir effectué une sortie dans l’espace, laquelle avait pour but de poursuivre la construction de la station spatiale du géant asiatique.

Pilote et colonel de l’armée de l’air âgée de 41 ans, elle fait partie de la mission Shenzhou-13, lancée mi-octobre. L’équipage, également composé de deux astronautes​ masculins, séjournera six mois dans Tianhe (« Harmonie céleste »), le seul module déjà en orbite sur les trois qui constitueront à terme la station spatiale. Ils ont pour mission de continuer la construction de cette station et aussi de tester leurs capacités de résistance à ce long séjour en apesanteur, qui mettra à rude épreuve leurs organismes.

Les tâches prévues « accomplies avec succès »

Aux côtés du général Zhai Zhigang, 55 ans, commandant de la mission, Wang Yaping a effectué dans la nuit de dimanche à lundi une sortie extra-véhiculaire de 6 heures 30, a indiqué l’agence spatiale chargée des vols habités (CMSA). Cette sortie avait pour objectif d’installer de nouveaux éléments d’un bras robotique extérieur, de s’assurer de la fiabilité des équipements ou encore de tester des combinaisons spatiales de nouvelle génération. « Toutes les tâches prévues ont été accomplies avec succès », a souligné la CMSA.

Troisième sortie extra-véhiculaire à bord de Tianhe, c’est la première de l’équipage Shenzhou-13, qui devrait en réaliser une, voire deux autres, dans les prochains mois. Wang Yaping avait déjà effectué un premier voyage dans l’espace en 2013, qui avait fait d’elle la deuxième Chinoise dans l’espace. Connue pour avoir donné lors de son précédent séjour un cours de physique en direct à 60 millions d’écoliers grâce à une liaison vidéo, elle renouvellera l’expérience lors de Shenzhou-13.