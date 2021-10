Les paléontologues américains sont soulagés. Des réserves riches en fossiles de dinosaures situées dans l’Utah (Etats-Unis), amputées par l’ex-président Donald Trump, sont de nouveau protégées. Les squelettes de tricératops vont donc continuer à reposer tranquillement en attendant d’être découverts.

Joe Biden est revenu ce vendredi sur une décision de son prédécesseur. Fin 2017, Trump avait redéfini trois zones protégées, dont deux dans l’Utah, pour rendre une partie des terres disponibles à des usages commerciaux. Des défenseurs de l’environnement, des tribus autochtones et de nombreux chercheurs s’étaient élevés contre mesure.

After the last administration chipped away their protections, today I’m proud to announce the protection and expansion of three of our most treasured national monuments:



- Bears Ears

- Grand Staircase-Escalante

- Northeast Canyons and Seamounts