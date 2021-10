Il ne fêtera pas ça en grande pompe, avec petits fours et champagne. Non, seul le tintement d’une petite cloche, un héritage du tout premier à avoir occupé le poste en 2000, marquera ce lundi 4 octobre l’intronisation de Thomas Pesquet au titre de commandant de la Station spatiale internationale.

Une formalité au sein de l’ISS puisqu’il sera le 53° astronaute à détenir ce titre. Mais pour la fierté nationale, c’est un jour important car l’astronaute d’origine normande est le premier Français à accéder à cette fonction, et seulement le 4e Européen.

Il succédera ainsi à 21h20, heure de Paris, au Japonais Akihiko Hoshide avec qui il a fait le voyage à bord du Crew Dragon en avril dernier. Ce n’est pas la première passation de pouvoir entre les deux hommes, ces derniers ayant symboliquement passé le relais des Jeux olympiques dans l’espace entre Tokyo et Paris en août dernier.

Avec Aki on a pris un peu d’avance sur la #ClosingCeremony en attendant le vrai passage de relais #Tokyo2020 -> #Paris2024 sur 🌏 dans quelques heures

🇯🇵🤜🤛🇫🇷

With the @Tokyo2020 @Olympics ending today and the next #Olympics to be @Paris2024, @Aki_Hoshide and I held a ceremony pic.twitter.com/7dpYBr4Xwu