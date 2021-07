En route vers les étoiles. L'homme le plus riche de la planète, l'Américain Jeff Bezos, a réussi mardi son vol pour l'espace à bord d'un vaisseau Blue Origin, selon des images en direct fournies par sa société de tourisme spatial.

Le propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant Jeff Bezos et trois autres passagers, s'est envolé de la base spatiale de la compagnie dans le désert du Texas à 08h11 locales (13H11 GMT), avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, et a atteint l'espace après quelques minutes d'ascension.