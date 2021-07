Richard Branson va décoller pour l'espace à bord du VSS Unity

Il en rêve depuis toujours et a fondé il y a 17 ans sa propre entreprise (Virgin Galactic) pour y arriver. Ce dimanche, le milliardaire Richard Branson doit enfin s'envoler dans l'espace depuis le Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, pour passer quelques minutes en apesanteur.

Le Britannique espère ainsi faire décoller pour de bon l'industrie naissante du tourisme spatial. Mais aussi battre Jeff Bezos, en remportant le titre de premier milliardaire à franchir cette ultime frontière grâce au vaisseau d'une compagnie qu'il a lui-même fondée.

Décollage prévu vers 16h30

L'autre grand rival du fondateur d'Amazon, le patron de SpaceX Elon Musk, a d'ailleurs annoncé sur Twitter qu'il assisterait au décollage dimanche. « J'irai te voir et te souhaiter tous mes voeux de réussite », a-t-il lancé à Richard Branson. Des milliardaires se sont déjà rendus dans l'espace dans les années 2000 mais à bord de fusées russes.

Le rôle officiel de Richard Branson durant le voyage: tester et évaluer l'expérience que vivront les futurs clients. A cause des conditions météo sur place, le décollage a été retardé d'une heure et demie, a annoncé Virgin Galactic tôt dimanche matin. Il est désormais prévu à 8h30 du matin heure locale (14h30 GMT, 16h30 en France), avec une retransmission vidéo en direct sur le site de Virgin Galactic.

A la frontière de l'espace

Il ne s'agit pas vraiment ici d'une fusée mais plutôt d'un immense avion porteur, conduit par deux pilotes, qui doit d'abord décoller d'une piste traditionnelle et gagner en altitude durant environ une heure.

Sous cet avion est accroché le vaisseau VSS Unity -- un exemplaire du modèle SpaceShipTwo -- avec à son bord deux autres pilotes et quatre passagers: Richard Branson et trois employés de la compagnie.

A quelque 15 kilomètres d'altitude, le vaisseau, qui fait à peu près la taille d'un jet privé, sera largué et allumera son moteur pour une ascension supersonique, jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude -- la limite fixée aux Etats-Unis pour la frontière de l'espace.

Une fois le moteur coupé, les passagers pourront se détacher de leur siège pour flotter quelques minutes en apesanteur, et admirer la courbure de la Terre depuis l'un des 12 hublots de la cabine. Après un pic à environ 90 km d'altitude, le vaisseau redescendra en planant.