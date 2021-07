La plus grande comète jamais observée se dirige vers notre système solaire

Un objet céleste aux dimensions hors-norme a été récemment découvert par des astronomes américains. Le corps, baptisé Bernardinelli-Bernstein, du nom des deux scientifiques, a officiellement été reconnu comme une comète le 23 juin dernier, une semaine après avoir été repéré. L’objet pourrait bien être le plus gros de ce type jamais observé dans l’histoire moderne, indique le site Space.

Giant comet C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein is in SkySafari now. Seems like my first opportunity to get eyes on (from home) will be 1st of May 2031 pic.twitter.com/RmvfA5fc8C