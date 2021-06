Il faut sans doute y voir un effet Thomas Pesquet. Car c’est de France que l’Agence spatiale européenne (ESA) a reçu le plus de candidatures pour rejoindre son nouveau bataillon d’astronautes. Et pas qu’un peu. Plus de sept mille (7.137) Français ont envoyé leur CV à l’ESA, qui avait lancé sa campagne de recrutement le 31 mars dernier. C’est près de deux fois plus que les Allemands (3.700). Viennent ensuite les Britanniques (1.979), les Italiens (1.860), les Espagnols (1.344).

+ 268 % de CV par rapport à 2008, + 421 % de candidates

Pour rappel, l’agence spatiale européenne veut recruter au moins quatre Européens – peut-être six – pour élargir son « pool » actuel de sept astronautes, parmi lesquels, donc, le Français Thomas Pesquet. C’est la première fois depuis 2008 que l’ESA lance une campagne de recrutement de cette ampleur.

Signe que l’Espace intéresse de plus en plus, l’ESA avait reçu, en 2008, 8.413 CV, contre 22.589 cette fois-ci. Soit une hausse des candidatures de 268 %, se félicite l’ESA. Les femmes ont aussi bien plus candidaté qu’en 2012, même si on est encore loin de la parité. Elles ne représentaient que 15,3 % des candidats (1.287) il y a douze ans, contre 24 % cette fois-ci (5.419). C’est + 421 %, détaille, là encore, l’ESA. « En Estonie, on atteint même 38,6 % de candidates », détaille Guillaume Weerts, responsable de l’équipe de soutien du Centre des astronautes européens et de la médecine spatiale. Les Pays-Bas dépassent les 30,1 %, l’Allemagne et la Grande-Bretagne sont à 28 %. La France, elle, à 23,3 %, soit tout de même 1.662 candidates. Là encore, un record.

1.500 candidats gardés pour l’épreuve des tests

La suite ? Elle va se dérouler en six étapes pour tirer les meilleurs profils de ces 22.589 CV. L’écrémage sera rude. Plusieurs cycles de présélection seront effectués sur la base des documents et du questionnaire que les candidats ont remis en déposant leur CV. C’est l’étape 1, à l’issue de laquelle « nous prévoyons de garder 1.500 candidats, indique Antonella Costa, des Ressources humaines à l’ESA. Cela peut paraître peu, mais nous sommes assujettis à des impératifs de coûts et de temps. »

Suivra une batterie de tests pour les heureux lauréats. « Psychologiques d’abord, puis, en étape 3, des tests psychométriques et des tests pratiques », détaille Antonella Costa. Ça ne s’arrête pas là. L’étape 4 sera celle de la sélection médicale. L’ESA testera les capacités physiques et mentales des candidats encore en lice par rapport aux normes médicales internationales pour les missions d’astronautes de longue durée.

Les lauréats connus en octobre 2022

Si vous avez tenu la marée, il faudra encore faire face à deux rounds d’entretiens. Le premier pour tester vos compétences techniques et comportementales. « A cette étape, vos diplômes seront vérifiés, ainsi que votre casier judiciaire », prévient l’ESA. Le deuxième se déroulera dans le bureau du directeur général de l’ESA, Johann-Dietrich Wörner. Ce sera l’étape 6. La dernière, donc. L’agence spatiale européenne prévoit d’être en mesure d’annoncer les noms de ses nouveaux astronautes en octobre 2022.