Le télescope spatial Hubble à l'arrêt depuis plusieurs jours

Mais qu’est-il arrivé à Hubble ? Le célèbre télescope, en service depuis plus de 30 ans dans l’espace, ne fonctionne plus depuis plusieurs jours, a annoncé ce vendredi la Nasa en indiquant continuer à « travailler pour résoudre le problème ».

« Le télescope lui-même et les instruments scientifiques sont en bonne santé », a rassuré l’agence spatiale américaine. Mais l’ordinateur qui contrôle ces instruments « s’est arrêté dimanche 13 juin » en fin d’après-midi, heure américaine. Un test pour le relancer a échoué le lendemain.

NASA continues to work to resolve an issue with the payload computer on the Hubble Space Telescope, which halted on June 13.



Launched in 1990, Hubble has contributed greatly to our understanding of the universe over the past 30 years. https://t.co/qEmIUQCtuX