Le Français et son coéquipier américain Shane Kimbrough sont restés plus de sept heures en dehors de l'ISS. La mission n'a pas pu être complètement réalisée

Sur cette image de la Nasa on peut voir Thomas Pesquet lors de sa sortie dans l'espace le 16 juin 2021. — AFP

Même si la mission n’a pas pu être accomplie jusqu’au bout, le principal est là : Thomas Pesquet a regagné sans encombre mercredi l’intérieur de la Station spatiale internationale après sa sortie dans l' espace. L’astronaute français a passé plus de sept heures en dehors de l’ISS.

Lui et son coéquipier, l’astronaute américain Shane Kimbrough, effectueront une deuxième sortie dimanche, afin de continuer l’installation de nouveaux panneaux solaires, destinés à augmenter les capacités de production d’énergie de la Station spatiale. Cette sortie extra-véhiculaire («EVA »), la première depuis leur arrivée dans l’ISS fin avril, était inédite sur le plan technique. Thomas Pesquet comptabilise désormais 19 heures et 47 minutes passées en sortie spatiale. Il s’agissait pour lui de la troisième de sa carrière. C’était la septième pour Shane Kimbrough, et la 239e dans l’histoire de l’ISS, qui file en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

« Vous avez fait un travail fantastique aujourd’hui », leur a dit au terme de l’opération Jenni Sidey, responsable de la Nasa qui était en permanence en contact avec eux depuis la Terre. « C’était une EVA compliquée ». Les astronautes avaient mis en route la batterie interne de leur combinaison à 14 heures 11 (heure français), marquant le début officiel de leur expédition, qui s’est achevée sept heures et quinze minutes plus tard, à 21 heures 26.

Des soucis sur le scaphandre de Kimbrough

A mi-parcours, la mission a dû être temporairement mise sur pause à cause de soucis concernant la combinaison de Shane Kimbrough. Les équipes de la Nasa ont observé une interruption dans la transmission des données permettant de contrôler l’état de son scaphandre, ainsi qu’un soudain pic de la pression de son système de refroidissement. L’astronaute a dû revenir au sas de la Station et opérer une réinitialisation, avant de ressortir. Pendant ce temps, Thomas Pesquet l’attendait, accroché par les pieds à un bras robotique.

La mission a finalement repris, les données de contrôle étant stabilisées. Shane Kimbrough n’a à aucun moment été « en danger », a rassuré la Nasa. Mais une précieuse heure a été perdue. Les deux astronautes ont ensuite déplacé le panneau solaire, replié sur lui-même en un gros rouleau d’environ 350 kg, jusqu’à l’endroit où il devait être installé. Ils l’ont fixé et ont tenté de le déplier, mais un problème d’alignement est venu interférer avec le mécanisme, empêchant son déploiement. Ils ont alors regagné l’intérieur de la Station.

La Nasa doit désormais décider de la suite des événements : dimanche, les astronautes finiront-ils l’installation du premier panneau, ou s’attelleront-ils au deuxième, comme prévu initialement ? Réponse dans trois jours.