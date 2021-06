C’est une sortie extra-véhiculaire, mais surtout extraordinaire. Arrivé à bord de la Station spatiale internationale le 24 avril dernier, l’astronaute Thomas Pesquet a mis un pied dehors ce mercredi, peu après 14 h 15, heure française. Quatre ans après ses deux premières expériences, le Français a retrouvé le vide spatial.

Pour la troisième fois de sa vie, il va vivre son « rêve dans le rêve », qui n’a pourtant rien d’une promenade de santé à 400 km au-dessus du plancher des vaches. C’est même plutôt un marathon très très longue durée qu’il va vivre au cours des six prochaines heures, aux côtés de l’Américain Shane Kimbrough. Après un réveil vers 8 h 30, un bon petit-déjeuner, ils ont attaqué une longue journée. Et cela a débuté par un branchement sous oxygène pur pour accident de décompression.

Puis, un long temps d’habillage s’en est suivi, fastidieux, à enfiler une combinaison de régulation thermique, puis le scaphandre, avant d’installation l’instrument « Safer », qui permettrait de les diriger si jamais leur câble venait à se rompre. Vers 13 h 30, ils sont rentrés dans le sas de l’ISS, avant son ouverture près de 45 minutes plus tard.

« Une sortie de 6 heures, on dit que cela revient à courir un marathon de 6 heures, une grosse étape de vélo de la même durée, cela représente une dépense énergétique importante », explique Sébastien Rouquette, responsable des vols paraboliques au CNES, d’où les équipes qui travaillent avec l’astronaute ont suivi ses premiers « pas » dans le vide sidéral. Des sorties que les astronautes ont répétées à plusieurs reprises dans des piscines.

Au-delà du rythme, s’ajoutent les difficultés à travailler en scaphandre et à porter des gants qui sont loin d’être aussi fin que ceux d’un chirurgien. Accrochés à la Station spatiale internationale, les deux astronautes vont sortir leur matériel de bricoleurs pour installer de nouveaux panneaux solaires. Une opération complexe qu’ils renouvelleront dès dimanche.

Aujourd’hui, l’ISS possède huit panneaux solaires d’une superficie totale de 2.500 m2. Les plus anciens ont été installés à la fin de l’année 2000 et ils peuvent produire jusqu’à 160 kilowatts de puissance, ce qui permet d’alimenter en énergie la station. Les nouveaux panneaux vont permettre de booster cette puissance de 20 à 30 %.

👨‍🚀 Programme du jour pour @astro_kimbrough et moi : on sort dans le vide, je vais être transporté par un bras robotique en tenant des panneaux solaires de 3m de long, on va les brancher ⚡ et retourner dans la @space_station 6h30 plus tard. À ce soir 👋

