ESPACE L’astronaute français partage ces photos pour le plaisir… et pour rappeler le but de ses deux sorties à venir

Thomas Pesquet entrain de photographier la Terre — NASA/ESA

Non, Thomas Pesquet n’est pas en vacances dans l’ISS. Mais il profite quand même de panoramas paradisiaques. Confiné depuis le 23 avril dans la station internationale, l’astronaute français poste régulièrement, sur les réseaux sociaux, ses plus beaux clichés de notre planète bleue vue du ciel. Ce lundi matin, il a décidé de lever son objectif.

Deux sorties dans l’espace cette semaine

« Un spectacle à la hauteur de la réaction nucléaire explosive constamment à l’œuvre dans le soleil. » C’est la légende que Thomas Pesquet a choisi pour commenter ses clichés d’un lever de soleil sur la Terre, vu depuis l’espace. Des images dignes des plus grandes productions hollywoodiennes qu’il décrit comme « de douces et magnifiques couleurs qui se transforment en une explosion d’énergie ». Les amateurs apprécieront.

Lever de Soleil sur la 🌍. Un spectacle à la hauteur de la réaction nucléaire explosive constamment à l’œuvre dans le ☀😎 https://t.co/Txt0zpjoD6 #MissionAlpha pic.twitter.com/aEZBXZicpl — Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 14, 2021

Thom_Astro (son pseudonyme sur Twitter) n’oublie pas de rappeler ses missions à venir avec deux sorties, mercredi et vendredi pour installer de nouveaux panneaux solaires de 6 mètres de large et de 19 mètres de long qui pourraient augmenter la production électrique de la station de 20 à 30 %. Pas une mince affaire pour lui et ses collègues spatiaux puisque l’ISS fonctionne entièrement à l’énergie solaire. Ces sorties seront les troisième et quatrième pour l’astronaute français.