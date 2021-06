L'astronaute français Thomas Pesquet lors de sa deuxième sortie dans l'espace, le 24 mars 2017. — Handout / NASA / AFP

La Station spatiale internationale, dans laquelle Thomas Pesquet est confiné depuis le 23 avril, va être équipée de panneaux solaires.

Et c’est l’astronaute français qui s’y colle pour les installer, avec l’Américain Shane Kimbrough. Les sorties sont prévues les 16 et 20 juin et devraient durer 6h30 chacune.

La mission a son importance. Ces deux panneaux vont permettre à l’ISS de bénéficier de 20 à 30 % d’énergie supplémentaire et d’avoir le courant jusqu’en 2030.

Thomas Pesquet va pouvoir s’échapper quelques instants des 388 m² de volume habitable de la Station spatiale internationale (ISS) dans laquelle il est confiné depuis le 23 avril. Pas une, mais deux fois même. Car l’ISS va bénéficier de deux nouveaux panneaux solaires flambant neufs. Et c’est l’astronaute français, avec l’Américain Shane Kimbrough, qui vont les installer.

Deux sorties d’environ 6h30 chacune

Le duo effectuera deux sorties dans l’espace, mercredi et dimanche, pour cette opération. « Chacune d’elles devrait durer approximativement 6h30 », détaille la Nasa dans un communiqué.

La mission a son importance. En orbite autour de la Terre à une altitude maintenue entre 330 et 420 km, l’ISS dépend en grande partie de ses huit panneaux solaires pour assurer son approvisionnement en électricité. D’une superficie totale de 2.500 m², ils sont actuellement capables de générer jusqu’à 160 kilowatts de puissance pendant la journée orbitale, dont environ la moitié est stockée dans les batteries de la station pour être utilisée lorsqu’elle n’est plus exposée au soleil.

Augmenter la capacité de production d’énergie solaire de l’ISS

Ces huit panneaux fonctionnent bien. « Mais ils ont commencé à montrer des signes de dégradation, comme prévu puisqu’ils ont été conçus pour une durée de vie de quinze ans », explique la Nasa. Plusieurs ont atteint cet âge, voire largement dépassé, « la première paire de panneaux solaires ayant été installée en décembre 2000 », détaille l’agence spatiale américaine.

Les deux nouveaux panneaux à installer - fournis par Boeign et qui ont la particularité de pouvoir être transportés enroulés, ont été acheminés jusqu’à l’ISS, le 5 juin dernier par le cargo Dragon de Space X. Une fois déployés, ils s’étalent sur six mètres de large et 19 mètres de long. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ont pour mission de les installer devant six des huit panneaux solaires actuels. Avec une belle plus-value attendue à la clé puisque la capacité de production d’électricité de l’ISS devrait bénéficier de 20 à 30 % d’énergie supplémentaire et passer d’une capacité de production maximale de 160 kilowatts à 215. Avec ces deux nouveaux panneaux, la station spatiale aura aussi l’assurance d’avoir de l’énergie jusqu’en 2030.

Il a fallu plus d'un an pour préparer les 2 sorties extravéhiculaires 👨‍🚀👨‍🚀 qui se dérouleront la semaine prochaine. Ce genre d’opérations hors normes impliquent des domaines très différents et énormément de coordination. Merci à celles et ceux qui rendent nos sorties possibles ! pic.twitter.com/lPZEVpLZKd — Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 8, 2021

Troisième et quatrième sorties dans l’Espace pour Pesquet

Avec cette mission, Thomas Pesquet connaîtra ses troisième et quatrième sorties dans l’Espace. Il avait effectué les deux premiers lors de sa première mission à bord de l’ISS, entre novembre 2016 et juin 2017, déjà avec Shane Kimbrough, qui a déjà six sorties extra-véhiculaires au compteur.

Ces deux nouvelles expéditions constituent de belles lignes au CV déjà bien rempli de Thomas Pesquet, lui qui prendra aussi le commandement de l’ISS, vers la fin de sa mission. Une première pour un astronaute français.