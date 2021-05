Le Morbihan et la rade de Lorient vus depuis la station spatiale internationale. — Thomas Pesquet/ESA

C’est devenu sa spécialité. Depuis la Station spatiale internationale (ISS) où il se trouve, le célèbre astronaute français Thomas Pesquet​ envoie régulièrement des photos inédites des régions françaises. La Bretagne semble l’inspirer puisque, après la Presqu'île de Quiberon, c’est cette fois un magnifique cliché du Morbihan que le spationaute, en mission depuis un mois pour les besoins de l'Agence spatiale européenne, a publié dimanche. On y voit la rade de Lorient​, le Blavet, Lanester, Port-Louis, Larmot-Plage, Ploemeur et même jusqu’à Hennebont.

Ploemeur, Locmiquélic, Kerroc’h… c’est sûr, on est en Bretagne ! La rade de Lorient lors d’un passage le long de la façade ouest de la France 🕈 #forfusco #kenavo https://t.co/OV7dqRmuX4 #MissionAlpha pic.twitter.com/pAGqKHNw6I — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 23, 2021

Fort logiquement, cette image spectaculaire est déjà extrêmement partagée sur les réseaux sociaux, notamment par le FC Lorient et le Festival interceltique. « On a tous un ami breton, non ? », avait lancé Thomas Pesquet le 13 mai dernier alors qu’il publiait déjà un cliché de l’Ouest de la France.