Le rover chinois Zhurong envoie ses premières photos de Mars

Panneaux solaires déployés dans un paysage extraterrestre, rampes et antennes pointées vers l’horizon martien : la première sonde chinoise sur la planète rouge a envoyé sur Terre ses premiers « selfies », après son atterrissage historique la semaine dernière. Le rover « Zhurong », fixé sur un atterrisseur, a pénétré samedi dans l’atmosphère de Mars et est devenu la première sonde à s’être posée avec succès sur cette planète par un pays réalisant sa première mission martienne.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n