Ingenuity, l’hélicoptère envoyé sur Mars, a effectué ce vendredi son cinquième vol sur la planète rouge, a annoncé la Nasa le jour même sur son site. L’engin a parcouru 129 m avant de monter à 10 m d’altitude et de prendre une photo en haute définition.

Cette opération marque le début d’une nouvelle phase de la mission de l’hélicoptère. Ce dernier a définitivement quitté le terrain d’atterrissage des Frères Wright pour se poser à un autre endroit après son trajet de 108 secondes. Ce site a été choisi après analyse des données recueillies lors du quatrième trajet, la première mission de repérage aérien menée sur une autre planète.

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI