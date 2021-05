Nouveau succès pour la Nasa et SpaceX. Le vaisseau SpaceX ramenant sur Terre quatre astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) a amerri tôt ce dimanche matin au large de la ville Panama City, en Floride, selon une retransmission en direct de la Nasa. Des embarcations ont été déployées afin de récupérer la capsule et les astronautes de l’ISS.

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station. Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52