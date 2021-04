Le décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, en Floride le 15 novembre 2020. — FLORIDA TODAY-USA TODAY Network

Un fermier du comté de Grant, près de Washington (Etats-Unis) a récemment retrouvé sur son exploitation des débris de fusée spatiale. Il a notamment découvert un récipient sous pression recouvert de composite appartenant à SpaceX.

Les débris appartenaient à la fusée Falcon 9 de l’entreprise d’Elon Musk, lancée fin mars. SpaceX prévoyait que son engin se désintègre entièrement dans l’atmosphère terrestre avant d’atterrir près des côtes australiennes, rapporte The Verge relayé par Presse-Citron.

The flaming SpaceX debris that hurtled over the Pacific Northwest last week appears to have included a 5-foot-long component that reached Earth, landing at a farm in Washington state.https://t.co/TayGZBuWZp pic.twitter.com/I97dqCNM2F — Mike Baker (@ByMikeBaker) April 3, 2021

Mauvaise publicité pour SpaceX

Mais ce plan n’a pas fonctionné, et la fusée est retombée plus tôt que prévu alors qu’elle se trouvait au-dessus de l’Oregon (Etats-Unis). Tous les débris ne se sont donc pas désintégrés comme prévu et certains ont chuté sur la propriété de l’Américain. Des employés de SpaceX ont immédiatement été envoyés sur place pour récupérer les déchets spatiaux.

A spectacular display of lights that streamed across the night sky over the US Pacific Northwest was debris from a #SpaceX mission re-entering the atmosphere, the US National Weather Service said. pic.twitter.com/ZcYqyZ57bk — New TR News Agency (@NewTRNewsAgency) March 29, 2021

La chute de la fusée Falcon 9 a provoqué des lueurs étranges dans le ciel, qui avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux. Une publicité peu pour SpaceX, qui enchaîne les déconvenues. Il y a quelques semaines, un prototype Starship envoyé dans l’espace avait explosé en touchant le sol terrien au moment de son atterrissage.