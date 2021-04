Le mini-hélicoptère de la Nasa Ingenuity, qui était arrivé en février sur Mars attaché sous le rover Perseverance, vient de s’en détacher et est donc maintenant sur la surface de la planète rouge, a annoncé la Nasa. Cet hélicoptère ultra-léger, qui ressemble à un gros drone, était arrivé replié et attaché sous le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars le 18 février, et y est resté jusqu’à ce que le rover atteigne l’endroit où doit avoir lieu le vol.

« Son voyage de 293 millions de miles (471 millions de km) a pris fin avec ce petit saut de 4 pouces (10 cm) depuis le ventre du rover jusqu’à la surface de Mars. Prochain test : survivre à la nuit », a tweeté le laboratoire de la Nasa en charge. Une photo accompagnant le tweet montrait Perseverance s’éloignant de l’hélicoptère. Il doit absolument lui dégager la vue en moins de 25 heures, car l’hélicoptère aura besoin du soleil pour alimenter ses panneaux solaires en énergie, et ainsi être capable de survivre en se réchauffant pendant les glaciales nuits martiennes.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua